OSIGURAJTE BESPLATNU ULAZNICU ZA NAJVEĆI DIGITALNI DOGAĐAJ U 2020: Spremite se za Digital Takeover

Više od 65 vrhunskih svetskih i hrvatskih predavača učestvovaće od 7. do 11. septembra na najvećem regionalnom inovacijskom i transformacijskom digitalnom summitu Digital Takeover 2020.

Još je svega par dana do početka najvećeg digitalnog događaja, Digital Takeover 2020 koji okuplja najveće svetske i hrvatske uticajne i ugledne stručnjake, stoga iskoristite priliku i zatražite svoju besplatnu ulaznicu na Digital Takeover stranici ili putem Entrio sistema.

U pet dana summita i 24 sata programa najveće digitalno izdanje okuplja preko 65 svetskih i hrvatskih predavača iz sveta biznisa, marketinga, inovacija, blockchain tehnologije, fintecha, retaila, medicine, medija i raznih drugih industrija. Bogat, raznovrstan i inspirišući program sastavljen je od niza atraktivnih predavanja u kojima imate priliku da čujete neke od najboljih stručnjaka današnjice. Donosimo detaljan raspored svih predavanja koja će se održavati putem live streaminga od 7. do 11. septembra 2020., ali i dodatan program Digital Takeover-a koji je upotpunjen bogatom videotekom. Ne zaboravite da preuzmete svoju besplatnu ulaznicu na digitaltakeover.hr i pratite vrhunski digitalni događaj.. Pogledajte program ovde. Informišite se unapred o najbitnijim livestream predavanjima koja vas očekuju na Digital Takeoveru 2020:

7. septembar

To Whom Does the Future Belong? - Korado Korlević

The Future Looks Cool with KEKS Pay - Dejan Donev

Future-Scape: Feast Your Eyes on the Future - Dr. Morgaine Gaye

8. septembar

Excess & Augmentation: Alternative Anatomies – Stelarc

Post of the Future - Krešimir Radošević

Innovate like Netflix - Marc Randolph

9. septembar

Leading the Game - Zlatko Dalić

Ka-ching No More With Fintech – panel

The Future of Media - Lars Silberbauer

10. septembar

Poduzetnički Mindset 2020

11. septembar

No Crystal Ball - Emil Tedeschi

Pioneering Affordable and Emission Free Aviation - Ivo Boscarol

Više o celom programu i predavačima saznajte na www.digitaltakeover.hr.

