IMATE NOVI MODEL HUAWEI TELEFONA? Dođite jednostavno i bezbedno do svih aplikacija uz Petal Search pretraživač (VIDEO)

Od kada je najavljeno da će novi Huawei uređaji dolaziti sa Huawei mobilnim servisima i AppGallery prodavnicom aplikacija, postavilo se pitanje da li će korisnici moći da dođu do svih željenih aplikacija i koriste ih neometano kao i do sada.

Kineska kompanija je na ovo pitanje dala defintivan i snažan odgovor, a to je Petal Search pretraživač, alatka koja omogućava korisnicima dolazak do željenih aplikacija brzo i jednostavno, a mi smo istražili kako sve to funkcioniše na modelu Huawei P40 Pro Plus.

Dakle, kako se radi o telefonu iz P40 serije, na njemu je, kao i na celoj seriji, Petal Search preinstaliran i možete ga pronaći na početnom ekranu kao vidžet pod nazivom Find apps & more, ali Petal Search pretraživač je dostupan i za skidanje preko Huawei AppGalery prodavnice aplikacija, za one modele Huawei telefona na kojima nije preinstaliran.

Petal pretraživač nudi laku i jednostavnu pretragu vesti, slika, video snimaka, ali i kako smo pomenuli u videu, preko milion aplikacija koje povlači sa više bezbednih izvora i pruža korisniku najrelevantije podatke iz pretraga koje su mu potrebne.

Kada su u pitanju aplikacije, s obzirom da je Huawei AppGallery prodavnica aplikacija u potpunosti integrisana u Petal Search, među rezultatima pretrage Petal Search će vam ponuditi prvo aplikacije koje su dostupne tu. Ali, ponudiće i u druge izvore za preuzimanje, pa polako shvatate da je opcija zapravo mnogo, a Petal vam za svaku aplikaciju pokazuje tačno odakle dolazi. Često je tu i oznaka Web, gde je zapravo zvanični sajt te aplikacije izvor sa kojeg je preuzimate.

Petal olakšava pretragu tako što se u Top aplikacijama uglavnom nađu one koje korisnici najviše koriste, pa odmah "naletite" na Fejsbuk, Instagram, Whatsapp...

Facebook je na Huawei telefonu koji smo testirali bio za manje od minuta - uz download, pa potom instal dugme, i kako smo se uverili radi savršeno. Identično brzo instalirali smo i Instagram, koji je takođe radio bez problema. Isti slučaj bio je i sa Google Maps. Ova aplikacija skinuta je bez problema i navodila nas je, takođe bez bilo kakvih problema.

I ranije je pominjano da će dolazak do željenih aplikacija na Huawei telefonima biti moguć, ali sada je definitivno da korisnici ne moraju da brinu o bezbednosti aplikacija koje skidaju, jer su sve aplikacije na Petal Search pretraživaču proverene.

Pogledajte video i uverite se i sami da je korišćenje svih aplikacija na Huawei HMS telefonima apsolutno moguće!

