GEJMERI, POMERITE SE U STRANU, SVINJE VAM PREUZIMAJU POSAO: Toliko su pametne da su naučile da igraju video-igricu! (FOTO)

Naučnici sa univerziteta u Pensilvaniji su uspeli da nauče svinje da igraju video-igricu. U pitanju je veoma jednostavna igrica, a naučnike je zanimalo da otkriju i razumeju stepen i dubinu inteligencije ove životinje.

Test subjekti su bili muzjaci tj. veprovi i oni su igrali jednu prostu video-igricu. Pomerali su kursor na ekranu kompjutera svojim njuškama uz pomoć konzole.

Istraživači su želeli da vide nivo životinjske inteligencije kao i dublje razumevanje njihove evolucije. Takođe, to je dobar pokazatelj razlika kako uče one, kako ljudi a kako ostale vrste. Ono što je zanimalo istraživače je i to što su želeli da vide kakav benefit imaju životinje od ovog što su naučile.

Korišćene su dve sorte svinja - Jorkširske svinje Hamlet i Omlet i dve Pajnpinto minijaturne svinje nazvane Eboni i Ajvori. Rezultati ove studije su objavljene u jednom psihološkom časopisu.

