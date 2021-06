MUZIČAR RODŽER VOTERS REKAO NE MARKU ZAKEBERGU! Frontmen Pink Flojda odbio da se PRODA, čak ga je PSOVAO, sve zbog jedne PESME!

Nekadašnji frontmen i bas gitarista legendarnog benda Pink Flojd potvrdio je da mu se suosnivač Fejsbuka obratio sa željom da koristi kultnu pesmu "Another Brick In The Way Pt. 2" u nadolazećoj reklamnoj kampanji na Instagramu.

Učestvujući na nedavnom protestu podrške Džulijanu Asanžu, Rodžer Voters je novinarima ispričao da je Marku Zakebergu rekao: "*ebi se! Nema *ebene šanse!" kao odgovor na njegovu finansijski obilatu ponudu.

"Ne želim da učestvujem u tom sra*u, Zakerberg", poručio je slavni muzičar. Čitajući deo pisma koje je navodno napisao suosnivač Fejsbuka, Voters je rekao: "Želimo vam zahvaliti što ste razmotrili ovaj projekat. Smatramo da je srž osećaja ove pesme i danas toliko rasprostranjen i potreban, što govori o tome da je bezvremensko delo. Žele ga koristiti kako bi Fejsbuk i Instagram učinili još većima i moćnijima nego što već jesu i kako bi mogli nastaviti cenzurisati sve nas i sprečiti priču o Džulijanu Asanžu da izađe u javnost".

Da podsetimo, u februaru 2020. godine se Voters pridružio hiljadama ljudi koji su protestvovali, uključujući dizajnerku Vivijen Vestvud - dok su marširali ulicama centralnog Londona kako bi se usprotivili izručenju osnivača Vikiliksa.

Inače, Rodžer Voters je nedavno najavio kako poslednjih godinu dana piše svoje memoare koje će verovatno i objaviti, a u kojima će pojasniti neke stvari oko Pink Flojda koje obožavaoci možda nisu znali ili im je sve vreme nametnuta izokrenuta istina.

