POTPUNA AUTOMATIZACIJA VOZILA U AMERICI: Neke kompanije ih već koriste, a evo da li STIŽU U SRBIJU!

Potencijal Srbije u oblasti veštačke inteligencije je ogroman i mi smo trenutno jedini u regionu koji imaju Strategiju razvoja veštačke inteligencije na kojoj se aktivno radi.

Član asocijacije za lance snabdevanja u San Dijegu Igor Korićanac, poreklom iz Srbije, radi godinama na upravo na takvim projektima u Kaliforniji i objasnio je dokle se stiglo u potpunoj automatizaciji vozila.

- Kada govorimo o automotizaciji vozila bitno je reći da postoje različiti novoi automotizacija, trenutno je u upotrebi nivo 4 koji znači da ako konkretno prenesete to na automobil ili na kamion značo da vozilo može da se kreće od tačke A do tačke B u nekom predefinisanom sistemu i da vozač preuzim akontrolu samo onda kada to vozilo izađe iz sistema. Na primer, ako hoćete da idete iz Beograda do Užica, možete da stanete bilo gde usput, na primer u Čačku, vozilo će vam sve samo obaviti, međutim neko vam je rekao za Zlatibor i ako biste da uživate u Zlatiboru, morate da uzmete stvar u svoje ruke. Nivo 4 je već u upotrebi i pojedine kompanije ga već koriste u Kaliforniji - rekao je Korićanac za "Puls Srbije" i objasnio šta bi neke kompanije doboile upotrebom takvih kamiona:

- Pre svega redukovanje u troškovima, ako samo pogledate San Dijego, da bi se transportovalo nešto iz San Dijega u Njujork trebalo bi pet dana da prevezete tovar, a ako imate kamione koji kompanije već koriste on bi to uradio za dva dana i ta tri dana za ozbiljne proizvodne kompanije, to bi bila neverovatna ušteda - rekao je Korićanac i dodao da ovo ne znači da će doći do otpuštanja vozača i u Amerika ima veliku potrebu za vozačima.

Korićanac je dao odgovor i na to ima li šanse da počne sa ovim vozilima u Srbiji:

- Verujem da to više nije do tehnologije, ona je prilagodljiva. Možete je lako prilagoditi autonomnom vozilo, autonomni kamion će prepoznavati vozače na isti način u San Dijegu ili u Srbiji, a razlika je u tome da bi morale da se unesu neke zakonske regulative koje bi definisale upotrebu tehnologije, a onda bi mogla da se se implementira na putevima u Srbiji i naravno zavisilo bi od kompanija, koje bi morale da urade svoje studije slučaja da vide da li im ta tehnologija treba da bi investirali u nju, ali nisam siguran koliko bi kompanijama u Srbiji to trebalo i donelo neke benefite - rekao je Igor Korićanac.

