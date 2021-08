Istražite potpuno novu galaksiju mobilnih telefona - Dobro je postalo još bolje

Kosmos se neprekidno širi, zar ne? Granice se konstantno pomeraju i ono šta smo juče smatrali dobrim, danas je prosečno, a njihovo mesto u sistemu zauzimaju galaksije koje su iskoračile korak ispred.

Samsung Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 su pametni telefon koji su otišli za celu svetlosnu godinu ispred i postavili nove standardne kako u biznis upotrebi telefona za multitasking, prezentovanje i brzinu rada, tako i za uživanje u gledanju serija, utakmica, igranju igrica i slušanju muzike. Ako ovo zvuči kao da smo hteli da izmislimo novi tip telefona, u pravu ste, sada i zvanično.

Omiljene serije ćete voleti još više, posao će kliziti poput vašeg prsta na ekranu, a sve to dok se dopisujete sa prijateljima, neprekidajući nijednu od tih radnji – uz pomoć Samsung Galaxy Z Fold i Flip3 pametnih telefona.

Uštedite do 24.000 na ovakvom telefonu – Iskoristite „First minut“ ponudu

Pretprodaja traje do 26. avgusta (ili do isteka zaliha) – do kada možete ostvariti popust na ove telefone od 12.000 dinara. Takođe, možete iskoristiti dodatni popust otkupne vrednosti starog telefona i dodatni bonus od 12.000 dinara za određene modele. Za ostvarivanje promotivnog prava potrebno je registrovati se putem aplikacije Samsung Members Lounge najkasnije do 19. septembra 2021. godine. Za više informacija posetite https://www.samsung.com/rs/offer/preorder-galaxy-z-fold3-z-flip3

Galaxy Z Fold3 – vaš novi kućni bioskop i multitasking asistent

Rasklopite ekran, postavite telefon i uživite se u seriju kao nikad do sada

Dok je sklopljen, pruža vam sve ono što biste tražili od jednog pametnog telefona. Rasklopljen, otvara pravi kućni bioskop s kakvim se dosad niste susreli. Zaboravite gledanje serije na telefonu dok ležite, a jednom rukom pridržavate ekran... Rasklopite Galaxy Z Fold3 i postavite ga na najzgodnije mesto za gledanje, stajaće pod bilo kojim uglom od 75 do 115 stepeni bez oslonca! Ekran od 7,6 inča – ni najsitniji prevod vam neće teško pasti.

Produktivan kao PC, a staje na vaš dlan

Kada želite da skratite izgubljeno vreme, prva asocijacija su poslovni zadaci i multitasking koji je postao neminovnost. Galaxy Z Fold3 prati ritam vašeg života - omogućava istovremeni rad u 3 aplikacije paralelno. Dok ste na video pozivu, gledajte kako prezentuje vaš kolega, pratite svoju prezentaciju i izvlačite beleške na ekranu – sve to bez otvaranja dodatnih prozora. U svemu tome će vam olakšati S Pen, koji je sada kompatibilan uz Galaxy Z Fold i Z Flip seriju – kako bi vam još više ubrzao i olakšao proces ilustrovanja i prezentovanja.

Uhvatite kadar iz više uglova – jednom klikom

5 različitih kamera na 3 različita mesta otvaraju nove dimenzije fotografije, tako da oni koji budu videli svaku vašu sledeću fotografiju, biće im jasno da se izdvajate.

Prednja kamera ispod ekrana magično nestaje čim se ovaj Infinity Flex ekran od 7,6 inča uključi – ne ostavljajući ništa drugo na ekranu osim onoga što se prikazuje. Bez zasebnog otvora za kameru, kako bi ceo prostor bio prepušten vašem uživanju ili radu.

Galaxy Z Flip3 - najveća preglednost u najkompaktnijem džepnom izdanju

Budite na 2 mesta istovremeno.

Velike promene dešavaju se na malim ekranima. Želeli smo da vam pružimo komfor koji će vas totalno rasteretiti, osloboditi vaše vreme, prostor i poštedeti vas bespotrebnog zamaranja prstiju. Na preklopljenom Galaxy Z Flip3 telefonu možete čitati poruke, slušati muziku, slikati se... Sve na ekranu od 1,9 inča. A kad ga rasklopite, film od 2 sata više neće trajat preko 3, zbog konstantnog pauziranja kako biste odgovorili na poruku. Nećete gubiti vaše vreme. Na Samsung Galaxy Z Flip3 telefonu možete podeliti ekran, tako da vam ne promakne scena filma i istovremeno pročitati poruku koja vam je upravo stigla.

Galaxy Z Flip3 – uvek poželjan

Pre pojave pametnih telefona, dok smo još koristili tastature na telefonu i one na rasklapanje, trend je bio imati što manji i kompaktniji telefon. Poslednjih godina postalo je podrazumevano da što je telefon veći - znači da je bolji. Galaxy Z Flip3 ispunjava oba standarda! Pitali ste se za šta služe oni mali džepovi na farmerkama? Sada je jasno da je to fabričko mesto za vaš novi Samsung Galaxy Z Flip3 – kada je preklopljen, njegove dimenzije su 4,2 inča! Sklopite vašu multitasking mašinu, stavite u džep, čak i u najužim pantalonama ostaviće prostora i za novčanik. A kad ga rasklopite - možete gledati teniski meč bez problema, aut ćete videti i pre linijskog sudije.

Šta im je zajedničko?

Duplo veći komfor, duplo produktivniji rad uz duplo brži ekran

Većina ekrana na pametnim telefonima ima brzinu osvežavanja od 60hz. Dynamic amoled 2x super smooth ekran kod Samsung Galaxy Fold i Flip3 telefona učitava u brzini od 120hz. Brzina kojom ispunjava vaše komande i lagane pokrete prstom, gotovo da stvara osećaj kao da vam čita misli.

Sačuvajte sve svoje uspomene u svom džepu, makar ih bilo i na hiljade

Možete birati između 256 i 512GB interne memorije. Tako da vam i prvi probni selfi koji ste napravili ispred radnje odmah nakon kupovine telefona ostane sačuvan čak i nakon 2 godine intenzivnog korišćenja.

Telefon na koji ne pazite previše – opremljen da čuva sam sebe

Gorilla glass victus je staklo kojim je obložen Galaxy Z Fold i Flip3 i sa prednje i zadnje strane. To je najčvršće staklo dosad u upotrebi. Takođe, ovi telefoni imaju aluminijumski oklop, što ih čini izdržljivijim od svih prethodnik. Pored toga, oba uređaja imaju novi zaštitni film od rastegljivog PET materijala preko unutrašnjih ekrana i optimizovane slojeve panela, zahvaljujući čemu je glavni ekran 80% izdržljiviji od prethodnih uređaja (interno testiranje je rađeno u odnosu na Galaxy Z Fold2).

U ovim letnjim danima slučajan skok u bazen sa telefonom u džepu neće vam više stvarati nelagodu, jer su Samslung Galaxy Z Flip i Fold3 prvi rasklopivi vodootporni telefoni. U naglim i neplaniranim letnjim pljuskovima biće problem samo mokre cipele, telefon bez problema možete čak i u ruci da držite.

Za više informacija o modelima Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 i slušalicama Galaxy Buds2 posetite sajt www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy www.samsung.rs . Za materijale za medije i detaljnije opise posetite www.samsungmobilepress.com/galaxyunpacked.

