KAD JE BELA TEHNIKA NAJPOTREBNIJA, ISPORUKA MORA DA BUDE PRIORITETNA

Opremate stan ili kuću ili vam se, pokvario neki od uređaja bele tehnike, koji je potrebno hitno zameniti novim? Šta god da je u pitanju, znajte da nabavka bele tehnike nikada nije bila jednostavnija i bezbrižnija – jer možete biti sigurni da u Gigatronu isporuka kupljenih uređaja neće zakasniti ni dan i da će svi uređaji do vaših vrata stići bez ijednog oštećenja.

Prioritetna isporuka bele tehnike je nova usluga koju kompanija Gigatron pruža svojim kupcima. Bela tehnika ovom uslugom do vas garantovano stiže dogovorenog dana, a u slučaju kašnjenja biće vam vraćen iznos koji ste platili za uslugu isporuke – i to dvostruko. Nova usluga dostave bele tehnike podrazumeva i da će svi kupljeni uređaji do vašeg doma stići bezbedno, garantovano bez bilo kakvog oštećenja. Ne treba da brinete čak i ako živite na visokom spratu, jer će uređaji biti uneti u vaš stan.

Sada, kada znate da o isporuci ne treba da brinete, možete da se zaputite u neku od Gigatron Megastore prodavnica širom Srbije jer vas tamo, pored najsavremenije bele tehnike, čekaju laptopovi vodećih svetskih proizvođača, najtraženiji telefoni, kao i televizori svih vrsta i veličina i još mnogo toga. U izboru najbolje tehnike pomoći će vam visokostručno osoblje, uvek spremno da pomogne pravim savetom, a za vašeg četvorotočkaša je obezbeđen veliki besplatan parking.

Promo tekst