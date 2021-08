BUDITE SIGURNI TOKOM VOŽNJE: Ova KAMERA vam pruža bezbednost i mogućnost snimanja svakog trenutka!

U saobraćaju je sve više nesavesnih vozača. Ne poštuju propise i onda dolazi do nezgoda. Kada dođe do takvih nepredviđenih situacija u kojoj niste krivi, poželite da ste mogli sve da snimite i imate dokaz. Zato većina vozača želi da se osigura ako slučajno dođe do neke nesreće. Za takve situacije vam je potrebno da imate kameru koju će sve zabeležiti.

A ova auto kamera je sve što vam treba! Poseduje HD sočivo, 2.7 inch displej 16:9, detektor pokreta, night senzor za noćno snimanje, G senzor koji u slučaju sudara automatski memoriše snimak, snima zvuk (ima ugrađen mikrofon i zvučnik), podržava kartice do 32GB i automatski snima kada se auto upali, a njena akcijska cena je samo 1.999 rsd!

U paketu pored kamere dobijate nosač koji se može postaviti pod bilo kojim uglom, auto punjač i uputstvo na engleskom. Postavka auto kamere je veoma jednostavna. I za par minuta imaćete najboljeg saveznika u putu.

Iskoristite ovo neverovatno sniženje i za samo 1.999 rsd kupite sebi mir na putu. Porudžbinu možete izvršiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana od 9 do 17h.

