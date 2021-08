Zvuk kome se ne može odoleti

Zaslužujete svojih „5 minuta“ u kojima ćete se u potpunosti isključiti iz okoline i posvetiti vreme sebi, staviti slušalice u uši i otići u šetnju, trčanje ili jednostavno uživati u udobnosti svog doma. Bez obzira koji su vaši hobiji, kada se na njih nadoveže muzika uživanje je potpuno. Nestvarno sjajan zvuk obezbediće vam nove Samsung Galaxy Buds2 bežične slušalice koje su kao stvorene za potpun užitak.

Galaxy Buds2 slušalice opremljene su dinamičkim dvosmernim zvučnicima, koji pružaju oštar i jasan osećaj visokih i bas nota, kao i dobro uravnoteženi kvalitet zvuka koji oplemenjuje svaki trenutak vašeg audio-putovanja. Sada je moguće slušati zvuk kao da se nalazite na samom mestu dešavanja. Dok sa jedne strane ove slušalice obezbeđuju savršen centralni zvuk, komponenta uklanjanja pozadinskog šuma Active Noise Cancellation smanjuje buku iz okoline, pa sada možete da izaberete zvuk koji želite da čujete. Pozadinska buka može da se smanji do 98%, što omogućava da se potpuno uživite u svoju muziku, igre, audio-knjige i omiljene podkaste. Okolnosti se menjaju i nekad će vam biti potrebno da čujete ponešto šta se događa sa strane. Zato svoje Galaxy Buds2 slušalice možete podesiti u čak 3 različita nivoa ambijentalnog zvuka. Tako da sami birate da li ćete u potpunosti biti u „Blinding Lights“ spotu ili će The Weeknd biti samo vaš sporedni saputnik dok se bavite drugim stvarima.

foto: Promo

Međutim, ne možemo u potpunosti zaboraviti na svoje najbliže u toku slobodnog vremena i njima se uvek moramo javiti, pa Galaxy Buds2 donose unapređen kvalitet poziva zahvaljujući najnovijoj tehnologiji. Potpuno izostavite buku tokom razgovora, jer tri mikrofona i ugrađena jedinica za izdvajanje glasa korisnika pomažu u postizanju jasnijih poziva, a rešenje zasnovano na mašinskom učenju filtrira nepoželjne zvuke, pa na najbolji način možete da podelite svoj svet sa porodicom i prijateljima.

foto: Promo

Ukoliko vaših „5 minuta“ traje ceo dan, to neće biti problem uz Galaxy Buds2 lagane slušalice koje pružaju udobnost nošenja. Osim što su to najlakše slušalice ikada napravljene, i teže 5g po slušalici, one čvrsto prijanjaju i zadržavaju muziku u ušima, čak i u slučaju najaktivnijeg načina života. Uz tri veličine mekih, fleksibilnih, silikonskih završetaka slušalica možete da pronađete svoj jedinstveni spoj i ostvarite najbolji doživljaj. Uz malu pomoć Galaxy Wearable aplikacije “Earbud fit test” sigurno ćete pronaći svoj idealan spoj. Osim udobnosti, dugotrajna baterija omogućava pet sati reprodukcije i dodatnih 15 u slučaju potpune napunjenosti, za sve one koji jednostavno ne žele da skinu svoje slušalice tokom celog dana, osim kada idu na spavanje.

foto: Promo

Pored fenomenalnih karakteristika, Samsung nudi i fenomenalan izbor boja novih Galaxy Buds2 slušalica. Izaberite između klasične grafitne boje, besprekorno bele, umirujuće maslinaste ili elegantne lavande. Svaka slušalica ima moderan dizajn i odgovarajuće futrole koje su u skladu sa vašim jedinstvenim ukusom. Zahvaljujući dizajnu ležišta velike kompatibilnosti, slušalice su na bezbednom, napunjene i lako se prenose.

Uparite Buds2 slušalice uz nove Samsung preklopne telefone Galaxy Z Fold3 i Z Flip 3, i otkrite novu galaksiju uživanja. Za više informacija o najnovijim Samsung mobilnim uređajima posetite sajt https://www.samsung.com/rs/ .

