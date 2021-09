Ovo će obradovati sve ljubitelje mobilnih telefona!

Mobilni telefon je danas sve. To je uređaj koji nas spaja sa dragim ljudima, prijateljima i kolegama, čineći da nam svi budu blizu – bez obzira na fizičku distancu. To je uređaj koji „zna“ sve naše omiljene pesme, serije i video-igre. To je i prava mala kancelarija, pa čak i modni detalj.

Strah od slučajnog ispadanja ili oštećenja telefona je nešto sa čime se svakodnevno suočavaju svi vlasnici ovih prekopotrebnih, ali ne baš jeftinih uređaja. Dobra vest je da rešenje postoji i da nam je nadohvat ruke!

foto: Promo

Američka kompanija Mobile Outfitters, koja posluje na više od 800 lokacija širom sveta, uključujući i Srbiju, već godinama projektuje i izrađuje najizdržljivije zaštitne folije za telefone, pametne satove, laptop i tablet računare i druge uređaje. Folije se izrađuju na licu mesta, pomoću specijalne RapidCut mašine, a na uređaje se postavljaju metodom mokrog lepljenja, nakon čega se suše u UV komori, a ceo proces traje oko 25 minuta.

Poliuretanske Mobile Outfitters zaštitne folije ne štite samo ekran vašeg ljubimca, već apsolutno ceo uređaj – sa svih strana, uključujući poleđinu i ivice. Zahvaljujući svojim mehaničkim i hemijskim svojstvima, ove folije besprekorno amortizuju sve fizičke uticaje koji mogu dovesti do nastanka ogrebotina dok je telefon u džepu ili torbici, pa će uvek izgledati kao nov.

U ponudi su i posebne, troslojne Fusion zaštitne folije koje u kombinaciji sa Fusion bumper-om predstavljaju najjači vid zaštite telefona, štiteći ga ne samo od ogrebotina već i od padova sa visine do šest metara!

Uz to, Mobile Outfitters nudi i doživotni program zamene zaštitnih folija. Kada god želite foliju na svom uređaju da zamenite novom, platićete samo cenu instalacije, dok će sama folija biti besplatna.

Za kraj, jedna sjajna vest za ljubitelje iPhone telefona: ako vam je potrebna najbolja folija za iPhone 13, Mobile Outfitters je već spreman da zaštiti vašeg novog ljubimca.

Mobile Outfitters poslovnice se nalaze na sledećim lokacijama:

Beograd - TC Ušće, 2. sprat

Beograd – BEO Shopping Center, 1. sprat

Beograd - TC Delta City, 1. sprat

Sombor - Laze Kostića 9

Novi Sad - Ise Bajića 8

Niš - TC Forum, 2. sprat

Promo tekst