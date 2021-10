HTELI DA UNIŠTE PROJEKAT VREDAN PREKO 3.000.000 £: Uhapsili umetnicu robota i optužili je za ŠPIJUNAŽU iz ovog bizarnog razloga

Pre dve godine grupa stručnjaka za robotiku i umetnost, programera i psihologa napravila je umetnicu robota nazvanu Ai-Da (Ej-Da).

Ovaj projekat je težak više miliona funti konstantno se nadograđuje sa napretkom veštačke inteligencije, dok se njeni robotski radovi izlažu na izložbama.

foto: Profimedia

Kako je za medije rekao Ejdan Meler, vlasnik galerije i menadžer projekta razvoja Ai-Da, umetnicu robota napravili su kako bi upozorili na opasnost od iskorištavanja tehnološkog razvoja, odnosno potencijalnog negativnog smera u kom bi se mogla razviti tehnologija i veštačka inteligencija. Melerova ideja je da ona podstakne javnost i stručnjake na rasprave i dublja razmišljanja o tehnologiji, VI i njihovom uticaju na svet. Naravno, Ai-Da je magnet za medije, gostovala je i na TEDx, a njeni se radovi izlažu u galerijama i na posebnim izložbama.

Meler je tako dogovorio izlaganje njenih radova ove nedelje u Egiptu u sklopu izložbe "Forever is Now" na kojoj će izlagati neki od vodećih egipatskih i međunarodnih umetnika. Svoju skulpturu pokazaće i umetnica robot, ali put do izložbe za nju i Melera bio je prilično stresan. Verovali ili ne, ona je u Egiptu zadržana, odnosno kako su neki mediji preneli - uhapšena pod optužbama za špijunažu.

foto: Profimedia

Naime, kako je reč o robotu, jasno je da je sastavljena od različitih komponenata, čipova i slično, a carinicima je bilo sumnjivo što ima modem i na umesto očiju - kamere. Zbog toga su posumnjali u špijunažu pa su robot i Meler zadržani pod nadzorom dok se situacija ne reši. Mogu joj isključiti modem, ali ne mogu joj iiskopati oči, komentarisao je Meler situaciju u kojoj se našao za The Guardian naglasivši kako su njene oči, odnosno kamere, ključne za njene radove i dodao: Izgledala bi čudno bez njih.

foto: Profimedia

Srećom, na kraju nije bilo potrebe za vađenje očiju, tj. kamera jer je reagovala britanska ambasada koja je rešila problem pa je umetnica robot mogla da izađe iz zatvora i na kraju će ipak izlagati na egipatskoj izložbi.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

