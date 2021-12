Obiđite svet u jednom koraku

Ljudska potreba za putovanjem u daleke i egzotične predele je stara koliko i sam čovek. Težnju za slobodom, kroz koju stiče nova iskustva i gradi drugačije uvide, ljudi su oduvek, ne bez razloga, povezivali sa putovanjem. I dok je nekada to preimućstvo bilo namenjeno samo retkima, danas pak, u XXI veku, gotovo svi imaju priliku da se s vremena na vreme otisnu na neko duže ili kraće putovanje. Autom, vozom, brodom, avionom – svejedno je, bitno je samo stići do cilja. I, donedavno, smatrali smo to rutinom, a svako putovanje uzimali zdravo za gotovo.

Međutim, nedavna pandemija je, pored još nekih jako ozbiljnih stvari, iz korena promenila i naš pristup putovanjima. Volja, novac i vreme više nisu ključni faktori koji nam omogućuju putovanja. Sada, kao prvo, ne možemo više doslovno birati mesto i vreme putovanja, a ništa manji problem nije ni kovid birokratija zbog koje mnogi izgube želju za putovanjem i pre nego što pomisle na isto. Ipak, na svu sreću, postoji jedan virtuelni pandan putovanju, jedno rešenje koje je pravim pustolovima slaba uteha, ali, sa druge strane, rešenje koje neretko nudi mogućnost da za kratko vreme, u periodima koji nama odgovaraju, provirimo u bilo koji deo sveta i za uspomenu uzmemo koji god suvenir poželimo. Mislimo na njihova visočanstva – TV i internet!

foto: Promo

Ali, šta ako je vaša TV i internet konekcija slaba? Pustite vaš omiljeni program a slika se zaledi. Ili, krenete da surfujete po svojim omiljenim net destinacijama i paf, tek tako, veza se prekine. Neki će reći da to i nije tako strašan problem, ali isto tako ni izduvana guma nije strašan problem, pa hajde, krenite na put s takvim defektom.

Zato je Telenor odlučio da, posle dugih priprema, svima ponudi savršeno funkcionalan paket savršeno odgovarajućeg naziva – Hipernet!

Ovaj paket podržava najnovija tehnologija i u njega ulazi fiksni optički internet, digitalna televizija u testnoj verziji i fiksna telefonija. Zahvaljujući izuzetnoj brzini internet mreže (do 1 Gbps) Hipernet od sada svima omogućuje internet koji besprekorno funkcioniše, uz snažan Wi-Fi signal koji pokriva sve prostorije. Gledajte 4K filmove na digitalnom TV-u sa preko sto kanala, slušajte muziku vrhunskog, HD zvuka ili, jednostavno, izaberite prikaz najinteresantnijeg sadržaja u danu ili nedelji, uz korišćenje samo jednog daljinskog upravljača za STB i TV.

Ne dozvolite da bilo šta utiče na vaš apetit za putovanjima. Uz Hipernet možete u svako doba dana otputovati na svaku destinaciju koju zamislite: brzo, inovativno, lako, i, ništa manje bitno, bez kovid propusnica.

Promo tekst