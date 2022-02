KRAJ FEJSBUK ERE? Ova kineska mreža OSVAJA svet, plaši je se i Zakerberg, a krije 2 OPASNOSTI

Da li rast kineske mreže TikTok "kumuje" padu broja korisnika i vrednost akcija Facebook-ove matične kompanije Meta?

Iako su se pojavljivale informacije da bi Meta, kompanija pod čijem okriljem radi Facebook, mogla da napusti tržište EU zbog mimoilaženja sa propisima o korišćenju podataka o ličnosti, iz ove kompanije tvrde da nemaju nameru da napuste tržište EU.

foto: Promo

Meta je u saopštenju bila jasna da korisnici Facebook-a u Evropi mogu da odahnu, ali istina je da ih je svakog dana sve manje. Naime, od svog osnivanja ova mreža beležila je konstantan rast broja korisnika, ali po prvi put to nije tako.

Naime, Facebook je nedavno objavio da tri meseca pada broj aktivnih korisnika na dnevnom nivou, pa su se širom sveta pojavljivali naslovi da je ova mreža "dosadila" korisnicima. No, čini se da su sve glasnije priče da je ovome "kumovala" pojava globalne hit mreže - TikTok-a. To je pomenuo i sam Zakerberg.

A šta bi trebalo da znamo o mreži koja preti da "slomi" Fejsbuk?

TikTok je u rukama Kineza. Nastao je tako što je ByteDance, sa sedištem u Pekingu, kupio manju aplikaciju za sinhronizovanje usana sa muzikom u pozadini, i preimenovao je 2018. godine. Od tada se udvostručio broj preuzimanja ove aplikacije, a karantin na globalnom nivou išao je na ruku ovoj mreži, jer je posebno tada "eksplodirao" broj korisnika.

foto: Promo

Iako je prvenstveno važila za mrežu mlađe generacije, sa prosečnim korisnikom koji ima manje od 24 godine, sada je sve više zabava koju koriste i milenijalsi, ali i oni stariji, a velike globalne zvezde poput voditelja Džimi Felona i glumice Riz Viterspun imaju oficijalne profile na ovoj mreži.

Algoritam je jednostavan, i nedokučiv - korisnici se trude da snimaju što više zabavnih klipova koji bi dospeli na tzv. "stranicu za tebe (For You Page - eng). Kako do ove stranice - misterija, iako mnogi tvrde da su pojedini trikovi pomogli - određena melodija ili efekat.

TikTok je mreža koja ima svoje zvezde, pa je tako jedan od njih, Adison Rej postala i glumica, a najpraćenije na ovoj mreži zovu i na prestižne događaje u Americi, poput Met gale.

Inače, ovu mrežu prate brojne kontroverze: roditelji su bili zabrinuti zbog opasnih izazova koji su se na njoj pojavljivali, a nedavno je kompanija Url genius objavila istraživanje po kom ova kompanija deli više korisničkih podataka sa "trećom stranom" od ostalih.

foto: Profimedia

Brojne su kontroverze i na temu koliko se može zaraditi od ove mreže, a njene zvezde sada zarađuju i kroz "giftove" koje im pratioci šalju tokom lajv uključenja. I da, giftovi se kupuju novcem direktno na aplikaciji, ali je javna tajna da TikTok uzima 50 odsto vrednosti poklona. Pravilo je da poklone mogu da kupuju i šalju samo lica starija od 18 godina.

Iako za sada ne postoje reklame na ovoj mreži, sve više kompanija računa na nju kao vid promocije, a prednjače avio-kompanije kao što su WizzAir i Ryanair, čiji su profili veoma popularni na TikTok-u.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Aleksandar Krunić)

