SMATRA SE DA SVAKI DRUGI ČOVEK POGREŠNO SHVATA PORUKU: Šta treba uraditi kako nas DOPISIVANJE ne bi zavadilo?

Trećina odraslih osoba prekinula je kontakt s pojedincem zbog pogrešnog tumačenja poruka na mobilnom telefonu, četu ili društvenim mrežama.

Ovo je pokazalo jedno istraživanje u kojem je učestvovalo 2000 ispitanika.

Čak četiri od deset osoba satima mogu razmišljati o nečijim rečima ili tonu, pokušavajući da shvate koja se emocija krije iza njih, a svaki peti je pogrešno pretpostavio da je neko ljut, jer nisu na pravi način protumačili tekst dopisivanja.

Može li čet zameniti razgovor uživo?

Bez obzira na to što se danas toliko koriste četovi, 23% ispitanika je odlučilo da sve što imaju nekome da kažu to saopšte lično,bez obzira što bi to značilo da nedeljama čekaju na razgovor.

Više od tri četvrtine ispitanika veruje da je razgovor licem u lice najbolji način komunikacije jer može sprečiti mogući nesporazum.

Poruke imaju nedostatke

"Komunikacija uživo, licem u lice, omogućuje nam razumevanje tona, obraćanje pažnje na govor tela i bolju povezanost sa sagovornikom, smanjujući osećaj frustracije, depresije i teskobe, što se često javlja zbog pogrešno protumačene komunikacije dopisivanjem preko telefona", rekao je britanski lekar Hilari Džons.

Određeni problemi s porukama proizlaze i iz različitog smisla za humorom. Naime, čak 41% ispitanika nečiju šalu nije shvatio na pravi način, a 42% njih nije moglo da otkrije sarkazam, što se u direktnoj komunikaciji sigurno ne bi dogodilo zbog pozadinskih signala govora.

