VODITE RAČUNA O SVOJIM PODACIMA KAD PRODAJETE ILI MENJATE MOBILNI: Evo kako da najjednostavnije OBRIŠETE SVE sa ANDROID telefona

Kada prodajete, menjate ili poklanjate stari Android telefon bilo bi dobro da obrišete sve s njega. Da bi se s uređaja uklonili svi podaci potrebno je da se vrati na fabrička podešavanja.

Pre toga bi bilo korisno da se proveri da su fajlovi bezbedno preseljeni na novi telefon ili na "cloud", jer nakon resetovanja ne postoji mogućnost za povratak nazad.

Prvi korak je kao i uvek otvaranje podešavanja, a nakon što se uđe u Settings ide se na System, pa na Reset options.

foto: Shutterstock

U okviru sekcije Reset options se nalaze četiri opcije: Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (služi za rešavanje problema koji su u vezi s povezanošću telefona), Reset app preferences (koji vraća sve aplikacije na prvobitna podešavanja) i Erase downloaded SIMs (što omogućava brisanje digitalnih SIM kartica koje se više ne koriste).

Međutim, nijedna od ovih opcija ne briše sve s telefona. Tome služi Erase all data (factory reset), pa bi tu opciju trebalo izabrati da bi se očistio.

foto: AP, Randall Benton

Nakon toga korisnik dobija obaveštenje o tome šta će sve biti obrisano, kao i to na koje je naloge ulogovan. Kada je sigurno da su svi dragoceni fajlovi preseljeni i da je stari telefon spreman za čišćenje, dovoljno je da se izabere Erase all data, a da bi se to dogodilo potrebno je da se unese PIN.

Brisanje obično traje dva do tri minuta, nakon čega se telefon restartuje. Ako je sve proteklo po planu, korisnik dobija pitanja o podešavanju jezika, naloga i mreže.

(Kurir.rs/smartlife.mondo)

