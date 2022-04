Specijalna ponuda za sve kupce Xiaomi telefona iz najnovije serije 12 još samo sledeće nedelje

Najnovija flagship serija Xiaomija je nedavno predstavljena srpskoj publici i modeli Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro su definitivno ostavili iza sebe tektonske promene kada je u pitanju tržište premium telefona. Inovacije, završnu obradu i mogućnosti koje Xiaomi u svojoj najnovijoj seriji nudi su prevazišle sva očekivanja i definitivno zacementirala nove modele kao predvodnike kategorije. Pored odlične serije 12, Xiaomi je takođe istog dana predstavio i najnovije pametne satove među kojima se ističe odlični Xiaomi Watch S1 koji svojim dizajnom i mogućnostima savršeno dopunjuje novu seriju telefona.

foto: Promo

Ova sjajna kombinacija najnovije Xiaomi 12 serije i Watch S1 pametnog sata ne samo nudi korisnicima najnovije tehnologije i premium dizajn, već je i jedna od najboljih ponuda na tržištu u ovom trenutku. Naime, svi kupci Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro modela će u periodu do 15.4.2022. dobiti na poklon Xiaomi Watch S1, šest meseci garancije na ekran u slučaju nezgode i čak tri meseca YouTube Premium pretplate. Ponuda je dostupna kod MTS, Yettel i A1 mobilnih operatera, ali takođe i kod sledećih maloprodajnih partnera širom zemlje.

foto: Promo

Xiaomi Watch S1 nudi korisnicima čak 117 fitnes režima, uključujući 19 profesionalnih režima. Uz to Xiaomi Watch S1 automatski detektuje pokrete kao što su hodanje i trčanje, bilo napolju ili na traci za trčanje. Kompatibilan sa aplikacijama Strava i Apple Health, ovaj fenomenalni pametni sat takođe održava poboljšano praćenje zdravlja, uključujući praćenje zasićenosti krvi kiseonikom SpO2, praćenje zdravlja žena i praćenje sna. Podrška za Bluetooth pozive, plaćanja preko Mastercard NFC-a i Amazon-ovog Alexa glasovnog asistenta su takođe mogućnosti koje izdvajaju ovaj odlični sat. Uz sve to, na potpuno napunjenom uređaju, baterija može da traje 12 dana uobičajene upotrebe ili do 24 dana u režimu uštede baterije.

foto: Promo

Kada su u pitanju telefoni iz Xiaomi serije 12, svakako najbitnija karakteristika modela iz ponude je kamera koja je ovog puta podignuta na sasvim novi nivo. Xiaomi 12 serija omogućava korisnicima da snimaju snimke studijskog kvaliteta bez obzira na okruženje, bilo da se radi o izazovnim uslovima osvetljenja ili pokretnim objektima. Sva tri telefona imaju trostruke kamere profesionalne klase za raznovrsno snimanje, sa velikom glavnom širokougaonom kamerom od 50 MP, sa 8K mogućnostima snimanja i na Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12. Takođe, zahvaljujući Xiaomi-jevom Al algoritmu korisnici mogu da koriste funkcije poput Xiaomi ProFocus, One-click AI Cinem, FreezeFrame, Night Vision i još mnoge druge koje donose efekat profesionalne kamere aparatu vašeg uređaja.

foto: Promo

Što se procesora tiče, Xiaomi 12 serija ima napredne Qualcomm SnapdragonTM mobilne platforme. Sva tri uređaja dolaze sa UFS 3.1 izuzetnim brzinama učitavanja i prenosa podataka, zajedno sa LPDDR5 RAM memorijom za brzine memorije do 6.400 Mbps, dok za optimalno iskustvo, Xiaomi 12 serija sadrži rashladne sisteme visokih performansi, podržane ultra-velikom parnom komorom i višestrukim slojevima grafita kako bi omogućili sposobnost hlađenja uređaja na najvišem nivou. Sve ove funkcije čine da se processor Xiaomi 12 serije ubrajaju u najnaprednije.

foto: Promo

Ono što doprinosi izvanrednom korisničkom iskustvu jeste to što Xiaomi 12 serija uključuje MIUI 13 operativni sistem, koji donosi brže skladištenje, veću efikasnost pozadinskih procesa, pametniju obradu i duži vek trajanja baterije. Nove funkcije u nadograđenom iskustvu uključuju Xiaomi-jev Liquid Storage, atomizovanu memoriju, kao i funkcije Focused Memory i SmartBalance.

foto: Promo

Pored navedenih funkcija, Xiaomi serija 12 nudi vrhunske opcije za zabavu kao što su SOUND BY Harmon Kardon funkciju i Dolby Atmos, ali i napredne funkcije kamere poput podrške za TrueColor, zaštite od grebanja i funkcije Dolby Vision.

Promo