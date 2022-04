Kreativni načini da bolje organizujete i održavate svoj frižider

Kada smo kod kuće, često se desi da najviše vremena u toku dana provodimo u kuhinji. Konkretno, pored frižidera. U proseku ga otvaramo oko 20 puta dnevno. Nekad iz nužde, nekad iz čiste dosade, ali činjenica je da svi na svoj način imamo poseban odnos prema frižideru. Imajući ovo na umu, Samsung je dizajnirao Bespoke – najbolji uređaj kada je u pitanju izbor frižidera. Napravljeni da odgovaraju svakom životnom stilu, mogu se koristiti kao jedan modul sa punim vratima, ali ako vam je potrebno više prostora, možete kombinovati više modula, uključujući model sa jednim vratima ili model sa dvoja vrata. Zahvaljujući funkciji metalnog hlađenja, optimalna temperatura u frižideru se konstantno održava, tako da hrana ostaje sveža.

Da li ste ikada stavili nešto u frižider, a onda shvatili da vam treba više prostora? Uz pomoć nekoliko praktičnih i neverovatno kreativnih saveta, ali i zahvaljujući savršenom dizajnu Bespoke frižidera koji je fleksibilan i spolja i iznutra, možete prilagoditi kako unutrašnjost, tako i spoljašnjost ovog kuhinjskog uređaja. Reverzibilna vrata vam omogućavaju da izaberete u kom pravcu želite da se vrata frižidera otvore, a to znači da će se uvek savršeno uklopiti u izgled kuhinje.

Dobra organizacija će vam pomoći da uštedite vreme i novac, a sledeći trikovi u kombinaciji sa vrhunskim karakteristikama Bespoke-a će vam olakšati život!

1. Posebna zona za užinu

Zahvaljujući jedinstvenoj SpaceMax tehnologiji, sa Bespoke frižiderima uvek ćete imati priliku da uskladištite više hrane u prostranoj unutrašnjosti. Ova tehnologija koristi specijalnu izolaciju sa visokim sadržajem uretana koja omogućava da zidovi budu mnogo tanji, bez ugrožavanja energetske efikasnosti. Tako se stvara mnogo veći unutrašnji prostor bez povećanja spoljašnjih dimenzija. Imajući ovo na umu, u frižideru možete slobodno da napravite prostor za užinu punu grickalica i pića prikladnih i pristupačnih za decu. Napunite jedan odeljak zdravim grickalicama za vas i vaše najmilije i uvek imajte ukusnu užinu pri ruci. Držanje ovih grickalica i pića na jednom mestu pomoći će vam da znate kada je vreme da dopunite zalihe.

2. Neka zamrzivač bude organizovan pomoću pregrada

Da budemo iskreni, svi znamo da su fioke u zamrzivaču uvek pune hrane na koju često zaboravljamo. Rešenje? Svaku fioku čuvajte za posebnu namenu - meso, povrće i druga smrznuta hrana. Osim toga, ako stavite nekoliko plastičnih pregrada između, imate vidljivost u svakom trenutku. Nema više kopanja po dnu zamrzivača za davno izgubljenom hranom! Ovo je razlog više da odaberete baš Samsung Bespoke frižider.

3. Fleksibilno skladištenje hrane

Tokom praznika, posebno kada provodimo vreme sa voljenim osobama i prijateljima, kuvanje ogromne količine hrane je potpuno nemoguće uraditi u jednom danu. Zato treba da kuvamo mudro – hranu bi trebalo da spremamo nekoliko dana unapred i čuvamo je u frižideru bez brige da će izgubiti svežinu. Međutim, ukoliko se brinete da nećete imati dovoljno prostora, znajte da sa Bespoke frižiderom imate priliku za fleksibilno skladištenje. Šta to znači? Lako možete da pretvorite zamrzivač u frižider po potrebi i optimizujete način korišćenja čitavog prostora. Uz to, pomoću No Frost opcije nećete gubiti vreme i energiju na odmrzavanje frižidera. No Frost tehnologija poboljšava cirkulaciju vazduha radi održavanja konstantne temperature, što sprečava nakupljanje leda. Takođe mnogo brže postiže željenu temperaturu i mnogo manje zamara sistem hlađenja, pa samim tim i duže traje.

4. Zamrznite hranu na nekoliko sekundi

Ne morate da brinete da ćete ostati bez leda usred žurke jer uz Bespoke frižidera možete da zamrznete hranu ili napravite led u sekundi! Sa samo jednim dugmetom, funkcija Power Freeze automatski postavlja temperaturu zamrzivača na najniži nivo i stvara brz intenzivan talas hladnog vazduha. Odlično za zamrzavanje ili čuvanje smrznute hrane, kao što je sladoled, kao i brzo pravljenje leda. Osim toga, tu je i tanak ledomat ugrađen u vrata frižidera, pa možete biti sigurni da će vaš frižider imati apsolutno sve što vam je potrebno.

