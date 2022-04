Produžen rok za prijave za MIXX AWARDS - nagrade za najbolje digitalne kampanje i projekte

Rok za prijavu radova za nagrade IAB MIXX AWARDS, koje će biti dodeljene u okviru konferencije DIGITAL DAY, pomeren je na 9. maj do ponoći.

MIXX Awards se dodeljuje u organizaciji IAB Serbia, kao jedina globalno priznata nagrada za najbolja ostvarenja u digitalnoj industriji. Ove godine biće dodeljena u 12 kategorija, a prestižno priznanje IAB MIXX Grand Prix će dobiti pobednik svih kategorija. Ove godine je žiri najbrojniji, od kako se ova nagrada dodeljuje, a čine ga 18 stručnjaka iz digitalne industrije.

Konferencija Digital Day 2022 - The end of the world as we know it!

Svedoci smo tektonskih promena koje su nam se desile u prethodnom periodu. Covid je trajno promenio digitalno tržište i ekonomiju i konačno nam je svima jasno da se više nećemo vratiti u svet koji smo poznavali i u kom smo funkcionisali do pre dve godine. Tržište Srbije nije moglo da izbegne globalni trend promena, rast e-commerce i svakodnevno funkcionisanje “na daljinu” koji su obeležili period za nama. Ono što nas očekuje su promene koje će nas dodatno približiti svetskim trendovima i razvijenim tržištima.

Nakon slabljenja korone, u proteklih par meseci, doživeli smo i sukob u Ukrajini, koji nam je doneo apsurdnu situaciju – da smo u digitalnoj eri, eri mobilnih telefona, kamera, društvenih mreža i real-time sadržaja došli do toga da niko praktično ne zna realnu situaciju, da je sve što vidimo u medijima sumnjivo ili “fake” i da je propagandni rat koji se vodi on-line skoro jednakog intenziteta kao i realni sukob. Dodatno, kao rezultat sukoba se dešava migracija IT kompanija i njihovih zaposlenih sa prostora bivše SSSR u naš region i tek treba da vidimo kako će to dugoročno uticati na naše tržište.

U međuvremenu, priče o metaverse se zahuktavaju, NFT je najaktuelnija ključna reč u industriji, kriptovalute su odavno mainstream, konzumacija medijskog sadržaja doživljava promene, a ukidanje podrške za „3rd party cookies“ je iza ugla.

Neki od svetski priznatih eksperata koji će o ovim temama govoriti na Digital Day konferenciji su:

Dimitris Dimitriadis, Chief Innovation Officer iz The Future Cats. Dimitris će za sebe reći da je „futurista“, posvećen je „istraživanju“ budućnosti i uočavanju trendova i tehnologija koje oblikuju naš svet. Njegova misija, da svetu pruži bolje razumevanje kako će društvo, međuljudske interakcije i posao izgledati u godinama koje dolaze. Nastupao je na brojnim TED konferencijama, Social Media Week-u, DCN Infuencers Hub-u, a odgovoriće na brojna pitanja kao što su: kako se eksponencijalne tehnologije, kao što su AI, blockchain i VR/AR, spajaju i oblikuju naš svet? Kako će izgledati odnos čovek-mašina? Kako će obrazovanje, mediji, medicina i sve druge industrije biti narušene?

Rodrigo Alier, Global Executive Director Partners & Brands iz kompanije Glovo. Prelazak sa funkcija investicionog bankara u Londonu i korporativnog stratega u Unileveru u Holandiji i dolazak na vodeću poziciju u kompaniji Glovo za EEMEA pružio je Rodrigu priliku da radi sa vrlo raznolikim i talentovanim lokalnim timovima i prevazilazi različite izazove sa kojima se svakodnevno suočavao pronalazeći rešanja za dalji razvoj i napredak. Covid je, naravno, uticao da se svakodnevna kako privatna, tako i poslovna rutina promeni. Radikalne promene pomogle su Rodrigu da pronađe način kako ostati pozitivan i fokusiran, kako iskoristiti rutinu kao pokretač, kako da se oslobodi FOMO osećaja, kako usmeriti energiju na prave stvari i doneti prave odluke uprkos promenama iz okruženja.

Arnas Klasauskas, Co-Founder & CMO u KISS Agency. Arnas je radio sa preko 100 brendova na njihovim Facebook i Google oglasima u poslednje 4 godine. Sarađivao je sa brojnim kompanijama od malih start-up projekata i brendova podržanih rizičnim kapitalom do brzo razvijajućih startupova. U poslednjih 6 godina, potrošio je preko 10 miliona dolara na reklamne troškove i ostvario više od 50+ miliona dolara u prodaji. Govoriće o svom iskustvu rada na različitim projektima u doba Covid krize.

O svemu navedenom i mnogo više od toga, će biti reči 9. Juna u Dorćol Platzu, na konferenciji Digital Day 2022 u organizaciji IAB Srbija. Pročitajte uskoro više na www.digitalday.rs.