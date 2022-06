DRUŠTVENE MREŽE SKORO SU JOJ UNIŠTILE ŽIVOT! Zbog ovih sadržaja razvila je OPSESIVNU vezu sa hranom: To vodi u poremećaje ishrane

Eva Sankar je imala samo 18 godina kada su na njenom TikToku počele da se pojavljuju informacije o načinima gubitka kilograma. Iz vedra neba se informisala o najboljim receptima za mršavljenje i održavanje vitke figure.

TikTok je ubrzo podstakao njenu nezdravu i opsesivnu vezu sa hranom, koja joj je uništila skoro dve godine života.

- TikTok video snimci koje sam gledala bili su recepti za poremećaje u ishrani – načini da se vrlo brzo smršate - kaže Eva i dodaje:

- Stalno listanje takvog sadržaja me je, iskreno, zaista opterećivalo. Bila sam izložena tome iz dana u dan.

Počela je da prati heštegove poput „moda srednje veličine“ i influensere koji su imali telo slično njenom. Napomenula je da je to dovelo do još krajnje štetnijeg sadržaja na njenom profilu.

Eva čak tvrdi da je često gledala spotove na kojima bi neko pokazao zdrave ljude prosečne težine i kritikovao ih da bi trebalo da budu mršaviji. Nakon što je izgubila kontrolu nad sadržajem koji je pratila, Eva je posegnula za nečim što je mogla da kontroliše, svojom ishranom. Brojala je kalorije pri svakom obroku i odmeravala hranu. Vodila je i tabelu o svemu što je jela.

- Brojala sam kalorije do te mere da je to uticalo na moj život jer nisam mogla da jedem obrok, a da ne zbrojim kalorije u glavi - kaže Eva, a onda je dodala:

- Nije ni uspelo jer ako to uradiš i budeš restriktivan, kasnije ćeš se samo prejesti, pa me je to samo učinilo nesrećnom.

Nakon što je prošle godine izbrisala aplikaciju, Eva se oseća mnogo srećnije i samopouzdanije:

- Manje se ograničavam u životu jer nije sve u hrani. U redu je otići u restoran i jesti sa prijateljima i volim to da radim. To je nešto što mi je zaista nedostajalo, ali nisam ni shvatila da sam to propustila jer sam bio previše zauzeta pedantnim brojanjem kalorija.

