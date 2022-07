TIKTOK LETI IZ PRODAVNICA APLIKACIJA OVIH MOĆNIH KOMPANIJA: Pukla velika bruka, pa se sad SVI PLAŠE ZA BEZBEDNOST!

Nakon nedavnog izveštaja jedne Američke medijske kuće, koja je otkrila da se podacima korisnika TikToka u SAD više puta pristupalo u Kini, komesar Federalne komisije za komunikacije Brendan Kar pozvao je Epl i Gugl da uklone TikTok iz svojih prodavnica aplikacija.

U pismu generalnom direktoru Epla, Timu Kuku, i izvršnom direktoru Gugla Sundaru Pičaiju, komesar Brendan Kar je napisao da TikTok "predstavlja neprihvatljiv rizik za nacionalnu bezbednost zbog obimnog prikupljanja podataka u kombinaciji sa očigledno neproverenim pristupom Pekinga tim osetljivim podacima".

Kar je tvrdio da se TikTok nije pridržavao pravila kompanija Epl i Gugl. Prema njegovim rečima, sporan je "obrazac ponašanja i lažnih predstavljanja u vezi sa nesmetanim pristupom ljudi iz Pekinga osetljivim korisničkim podacima u SAD".

Predstavnik Gugla je odbio da komentariše pismo na zahtev Insajdera. Predstavnici TikToka i Epla nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

- TikTok nije ono što izgleda na površini. To nije samo aplikacija za deljenje smešnih snimaka ili mimova. To je ovčija koža. U suštini TikTok funkcioniše kao sofisticirani alat za nadzor. On prikuplja velike količine ličnih i osetljivih podataka - napisao je Kar.

Isplivao dokaz da TikTok ima pristup podacima korisnika u SAD

Jedna medijska kuća je izvestila da su "BiteDance" inženjeri u Kini imali pristup korisničkim podacima u SAD, u periodu između septembra 2021. i januara 2022.

Zaposleni u TikToku sa sedištem u SAD nisu znali kako da pristupe podacima. Nisu imali dozvolu i oslanjali su se na osoblje u Kini da to uradi.

U odgovoru na ovu priču, portparol TikToka je rekao:

- Znamo da smo među platformama koje se najviše ispituju sa bezbednosnog stanovišta. Želimo da otklonimo svaku sumnju u bezbednost podataka korisnika u SAD. Zato angažujemo stručnjake da kontinuirano rade na validaciji naših bezbednosnih standarda i dovode renomirane, nezavisne treće strane da testiraju našu odbranu.

Mreža na udaru Trampa i Bajdena

Istog dana kada je objavljen tekst, TikTok je obelodanio da se "100 odsto korisničkog saobraćaja u SAD preusmerava na "Oracle Cloud Infrastructure", umesto da se čuva u sopstvenim centrima podataka u SAD i Singapuru.

TikTok je bio na radaru i bivšeg predsednika Trampa i predsednika Bajdena. Oni su bili zabrinuti za privatnost i nacionalnu bezbednost.

Trampova administracija je postavila rokove za TikTok da pronađe američkog kupca ili da se suoči sa zabranom u SAD. Nakon što su potencijalni dogovori sa Microsoftom i Oracleom propali, rokovi su prošli bez akcije američke Vlade.

Bajdenova administracija je ranije ove godine predložila nova pravila koja bi američkoj Vladi dala veći nadzor nad aplikacijama koje bi mogle predstavljati rizik za nacionalnu bezbednost, uključujući TikTok.

