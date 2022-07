BIOSKOPSKI DOŽIVLJAJ, VRHUNSKI DIZAJN: Šta nam donosi vodeći model VIVO kompanije – X80 Pro?

Vodeći i najnoviji model kineske kompanije vivo, X80 Pro, korisnicima donosi kinematografsko iskustvo beleženja bitnih trenutaka i stvarnosti oko nas, i unapređene tehnološke specifikacije, kojim ovaj brend kreće u ozbiljniji pohod na evropsko tržište. Kod nas je dostupan i za pre-order do 15. jula, gde kupovinom ovog telefona sve do ponoći tog dana kupci na poklon dobivaju bežični punjač od 50W, kao i dodatnu godinu garancije na vaš novi uređaj i šest meseci zaštite ekrana od slučajnog loma. No, hajde da vidimo zbog čega mnogi evropski mediji ovo smatraju Android telefonom godine, i šta bi to trebalo da prevagne da ovaj telefon bude vaš izbor i na čemu su ljudi iz viva, čije modele danas koristi 400 miliona ljudi u preko 70 zemalja, posebno radili.

foto: Nenad Kostić

Veliki adut ovog modela su kamere. I sam brend kaže da su u saradnji sa Zeissom radili na tome da od svakodnevnih trenutaka napravite pravi filmski hit, zahvaljujući naprednom sistemu za obradu slika. A do filmskog hita dolazi se sistemom od 5 kamera: prednjom kamerom od 32 MP, dok se pozadi nalaze,,ultra-sensing” kamera od 50 MP sa GNV senzorom i optičkom stabilizacijom slike, širokougaona kamera od 48 MP, kamera za portret od 12 MP i periskop kamere od 8 MP. Kompanija se ponosi činjenicom da u saradnji sa Zeissom, liderom u optici i optoelektronici, kroz ovaj uređaj korisniku pruža snimanje na mobilnom telefonu koje ima „bioskopski kvalitet“.

foto: Nenad Kostić

Model omogućava da osvetlite noćni snimak, tj. da nesmetano snimate po mraku, a pomoću AI tehnologija poboljšavaju se video zapisi i smanjuje kontrast na njima. Takođe, pomoću OIS sistema za aktivno centriranje dobijate stabilizaciju snimaka, pa samim tim i mirnije i oštrije video zapise. Obično počinjemo od dizajna, ali je vivo ovim modelom akcenat zaista stavio na pravljenje snimaka visokog kvaliteta. Ipak, mislili su i te kako na dizajn, pa telefon deluje prefinjeno i elegantno. Dolazi sa futrolom od veštačke kože koja zaokružuje vizuelnu priču, a zbog zaobljenog ekrana u ruci deluje luksuzno. Ovaj top model telefona dolazi i sa IP68 sertifikatom o otpornosti na vodu i prašinu. Još jedna stvar kojom se vivo ponosi je i brzina punjenja: sa 80W FlashCharge punjačem za samo 36 minuta dolazimo od potpuno prazne, do potpuno napunjene baterije. Kapacitet baterije, od 4700 mAh, više je nego dovoljan za ceo dan korišćenja.

foto: Nenad Kostić

Nivo bezbednosti je povećan opcijom dvostruke provere otiska prsta za pojedine aplikacije, apomoću velikog 3D ultrazvučnog senzora do željenih aplikacija možete dolaziti i sa zaključanog ekrana. Inače, više nego praktična je i činjenica da je oblast prepoznavanja otiska prsta 11,1 puta veća od tradicionalih.

foto: Nenad Kostić

Ekran je AMOLED, od 6,78 inča, a pokrivenost prednje strane ekranom je 92,22 odsto. Raskošan i veliki, odličan za gledanje video snimaka do najsitnijih detalja. Dobar aset su i stereo zvučnici na ovom modelu za uživanje u audio i video sadržajima.

foto: Nenad Kostić

Performanse telefona podržavaju zaista brz Snapdragon 8 Gen 1 čipset, sistemska memorija od 12 GB kao i brzo UFS 3.1 skladište od 256 GB.

foto: Nenad Kostić

Model je lep, prefinjen i deluje glamurozno, a ako je kamera i snimanje zapisa nešto što vam je bitno, moguće da će X80 Pro zaokupirati vašu pažnju. vivo ima ozbiljne namere da sa ovim flagship modelom bude konkurentan u „high“ klasi na smartfon tržištu.

foto: Nenad Kostić

Kupovinom vivo X80Pro telefona u promotivnom periodu, koji će trajati od 1.7. do 15.7.2022. godine, do 23:59 časova, ostvarujete pravo na poklon bežični punjač od 50W, kao i dodatnu godinu garancije na vaš novi uređaj i šest meseci zaštite ekrana od slučajnog loma. Promocija važi za uređaje kupljene kod ovlašćenih vivo partnera Yettel, mts, A1, Tehnomanija, Gigatron.

A.K.