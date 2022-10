MALO KO ĆE IMATI HRABROSTI DA KORISTI NOVU DRUŠTVENU MREŽU: Fanovi instagrama neće moći da je SMISLE jer traži OVO od korisnika!

"BiRil" (BeReal) je nova društvena mreža, koja se razlikuje od svih mreža koje smo do sada imali priliku da koristimo. Ova platforma propagira realan život i prikazivanje stvari onakih kakve zaista jesu, bez filtera.

Francuska aplikacija za deljenje fotografija na društvenim mrežama postala je popularna tokom 2022. godine jer podstiče korisnike da objave fotografiju sebe i svojih života, ali bez filtera ili uređivanja slika, i to svaki dan, ali u drugo vreme.

Za one koji tek nameravaju da se upustite u novu avanturu po društvenim mrežama, znajte da je ovde spontanost visoko na ceni. Ako ne nameravate svoje nesavršenosti svakodnevno da delite sa drugima, znajte da ovo nije za vas, ali ako vam to ne smeta, a istovremeno želite da vidite jesu li tuđe nesavršenosti veće ili manje od onih vaših, onda će vas BiRil barem zagolicati, piše "Slobodna Dalmacija".

Svaki dan u različito vreme

Kada korisnik preuzme aplikaciju, mora da doda svoj broj telefona, ime i godine. Zatim pravi korisničko ime i lozinku za korišćenje aplikacije. Potom se od njih traži da naprave svoju prvu BiRil objavu kako bi mogli da imaju uvid u tuđe fotografije.

Zatim svaki dan u drugo vreme aplikacija upozorava korisnike da je vreme za fotografisanje onoga što rade u tom određenom trenutku. Korisnici imaju dva minuta da snime fotografiju i pošalju je BiRilu da je drugi vide. Slika prikazuje ono na šta se korisnik fokusirao, kao i sliku korisnika u trenutnom stanju u gornjem kutku, dakle ono što je i ispred prednje i zadnje kamere.

Pre slanja fotografije moraju da odaberu publiku (samo prijatelji ili svi). Korisnici takođe mogu da podele svoju lokaciju i sačuvaju sliku na svoj uređaj. Nakon što korisnik objavi fotografiju, može da doda i naslov. Ako se fotografija deli van standardnog vremena od dva minuta, drugi korisnici mogu da vide obaveštenje o tome.

Osim toga, nije moguće videti fotografije drugih ljudi, ukoliko niste objavili svoju za taj dan.

Nakon što korisnik objavi sliku, može da vidite slike drugih i reagujete na njih. Da bi komentarisali nečiju fotografiju, korisnici moraju da budu prijatelji. Ali, ako je vaša opcija da "svi" mogu da vide fotografiju, onda na nju može da reaguje bilo ko.

Postoji šest standardnih emotikona kojima možete da reagujete zajedno sa opcijom za stvaranje RilModžija. Tako korisnik može umesto emotikona da fotografiše sebe u istoj "pozi" i koristi ga umesto smajlija.

Prema BiRilovim uslovima korišćenja, aplikacija je namenjena starijima od 13 godina. Aplikacija traži korisnikov datum rođenja pre pristupa.

U doba u kojem društvene mreže sadrže jako uređene fotografije, aplikacija poput BiRil-a može da podstakne autentičnost, zato joj jeveć veliki broj mladih dao prednost u odnosu na Instagram.

Fotografije se ne mogu uređivati ​​niti dodavati filteri, a korisnici mogu da objavljuju ​​samo jednom dnevno, što pomaže da se reguliše količina vremena provedenog u aplikaciji, posebno kada je u pitanju sadržaj koji objavljuju.

Da je ova mreža u potpunoj suprotnosti sa, na primer, Instagramom, potvrđuje i podatak kako ne postoje objavljeni brojevi pratitelja, heštegovi ili bilo šta drugo što promoviše kulturu uticaja na isti način kao na drugim platformama društvenih medija.

Korisnici ne mogu da kontaktiraju druge privatno. Svi komentari su javni i svi mogu da ih vide.

- BiRil je nastao kao reakcija na kulturu izveštačenog sadržaja kojim se često idealizuje život na tradicionalnim društvenim mrežama. Ti "influenseri" postavili su standarde koji nisu realistični za većinu korisnika, pa su samim tim i nedokučivi prosečnoj osobi. Time duboko utiču na stvaranje osećaja nezadovoljstva, što je posebno izraženo kod mlađih korisnika društvenih mreža, koji nisu izgradili svoju ličnost. Okosnica ove nove mreže je "ogoljena" fotografija za koju se koristi istovremeno prednja i zadnja kamera mobilnog uređaja, bez mogućnosti dodavanja filtera. Fotografiju je potrebno napraviti unutar vremena od 2 minute, nakon što sistem korisniku pošalje notifikaciju. Korisnik ne mora da reaguje svaki put kada dobije notifikaciju, ali kada poželi da objavi sadržaj, to može da učini jedino tada, nakon čega sistem automatski šalje poruku prijateljima korisnika. Upravo ta nepoznanica kada će nam sistem poslati obaveštenje dodatna je garancija prikaza života na realniji način u odnosu na dosadašnje društvene mreže. Reakcije na BiRil najbolje se mogu videti kroz eksponencijalan rast broja korisnika. U aprilu ove godine aplikaciju je dnevno koristilo oko 3 miliona ljudi, ali tokom avgusta taj broj se utrostručio na više od 10 miliona aktivnih korisnika dnevno - rekao je za "Slobodnu Dalmaciju" Kristijan Pakšec iz "Inspiracije Digital".

Još jedan stručnjak za društvene mreže, brending i produkciju, Izabel Keler iz Salta, dala je svoje mišljenje.

- BiRil je zapravo među nama oko dve godine, ne mislim da će zaživeti kao Instagram ili TikTok, mislim da ljudi nemaju toliko vremena da svaki put kad te aplikacija cimne da se slikaš, da ti to i uradiš, nije ti prijatno u svakom trenutku, tako da sumnjam da će to toliko jako zaživeti. Mislim da je dobra i da je fora, ali ljudi nisu spremni na taj korak. Veliki sam zaljubljenik u društvene mreže, ali meni nije zanimljivo uopšte jer ne možeš ništa posebno da vidiš. Mislim da su se ljudi uopšteno zasitili malo svega, odnosno, s obzirom na puno platformi, naš je fokus na objavu tri sekunde. Ako ne osetiš da ti je sadržaj zanimljiv u te tri sekunde, ti ćeš samo skrolovati. Prve tri sekunde su najvažnije i sadržaj mora biti brutalan da zaokupi tvoju pažnju. Što se Instagrama tiče, mislim da se ljudi ne bi toliko umorili da algoritam nije toliko krenuo da ih šiba i da nikom od nas ne prikazuje ljude koje pratimo, nego nam prikazuje nešto što on procenjuje da bi nama bilo zanimljivo - kaže Keler.

- Definitivno će se Instagram pretvoriti u Fejsbuk kad-tad, ja to ne bih htela jer mi je i dalje najdraža mreža i vizuelno je najestetskija, komunikacija je isto po meni najlakša preko Instagrama, imaš i dalje storije koji su u tom trenutku… Fotke i dalje nisu umrle, ali mislim da će se pretvoriti u Fejs, tj. ostaće u senci, jer će verovatno da hvata stariju publiku, više mladih ljudi je na TikToku nego na Instagramu. Novije generacije prate TikTok. Tamo recimo možeš biti jako "real". Nema više mesta fejkovima tamo. Ako nisi "real", ljudi će te samo skrolovati. Tamo se mogu skrivati iza fejk imena tako da su možda i zato "real", a i globalna je mreža. Zato mislim da je TikTok puno privlačniji i da se više koristi. Pogotovo jer smo nakon korone svi shvatili da nam je dosta pretvaranja, a to je ono što nam TikTok pruža - govori Keler.

Ističe i da BiRil mreža uvodi trend "samoogoljavanja".

- To podržavam, želim da je tu. To je dobro za mentalno zdravlje i ne moramo da budemo u kalupima i obasjani filterima. Društvene mreže nam svesno ili nesvesno utiču na kvalitet života jer se uvek upoređujemo sa influenserima ili sa nekim od čijeg života vidimo samo 15 sekundi. Drago mi je da je taj trend samoogoljavanja došao i nadam se da će zaživeti i opstati - smatra Izabel Keler, koja je i kreator sadržaja za društvene mreže na "Anteni Zagreb".

