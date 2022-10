"KUPI SADA, PLATI KASNIJE" JE SISTEM KOJI OBOŽAVAJU MILENIJALCI: Evo šta to zapravo znači i zašto je primamljivo ljudima

Jedna od važnijih stvari na putu do digitalne osvešćenosti jeste i edukacija o ličnim podacima, ali i shvatanje važnosti umrežavanja kompanija kako bi se uspešno ostvarile brojne usluge i beneficije.

"Ne opstaju najjači pripadnici jedne vrste, niti najinteligentniji, nego oni koji se najbolje prilagođavaju promenama", rekao je davno britanski geolog Čarls Darvin.

Značaj te mantre, zapravo, prepoznajemo i sada - svakodnevno - dok nastojimo da se uklopimo u tokove modernog života i poslovanja, kao i sveprisutnije digitalizacije.

Zanimljivo je da je čak 5 milijardi ljudi "digitalizovano" u 2022, što čini oko 63 odsto globalne populacije. Od tog broja, više od 93 procenata koristi društvene mreže, ali nam digitalno tržište pruža još mnogo kanala koje možemo prilagoditi ličnim i poslovnim potrebama.

Tako dolazimo i do finansiranja na mestu kupovine, koje nije nova tema, ali je tek sada u ekspanziji. Banke kontinuirano ažuriraju i prilagođavaju svoje sisteme, u partnerstvu sa IT kompanijama, kako bi odgovorile na zahteve i potrebe novih generacija klijenata, u kombinaciji sa novim tehnološkim trendovima.

Dodatno, pojava novih učesnika na tržištu poput "Buy Now, Pay Later" ("Kupi sad, plati kasnije") provajdera, poznatih i kao BNPL, kao i činjenica da je mesto kupovine danas - i virtuelno, a ne samo fizičko, značajno podstiču debatu unutar finansijskih institucija.

Naime, IT u bankama je, kao domen, prisutniji više nego ikad, te ne čudi dalje razvijanje ovako naprednih opcija. BNPL sistem bi definitivno mogao biti budućnost moderne kupovine.

Sistem "Kupi sad, plati kasnije" ili BNPL, doživeo je ekspanziju u poslednje dve do tri godine, tj. otkako je krenula korona. Fintek kompanije su ušle na ovo tržište, prepoznajući novi prostor za rast u oblasti koja nije dovoljno pokrivena.

Drugim rečima, one finansiraju kupovinu i plaćanje na rate, brzo i jednostavno, najčešće bez kamate za korisnike. Suštinski, korisnik odmah dobija mogućnost finansiranja i plaćanja na rate (najčešće od 4 do 6 rata). Ipak, treba imati u vidu da je najčešće reč o manjim kupovinama, do 1.000 evra vrednosti.

Ali, postoji više razloga zašto je BNPL opcija kupcima sve primamljivija, i upravo ti faktori koje ćemo sada pomenuti govore u prilog rastućoj potrebi za digitalizacijom u svim sferama života.

Milenijalci i generacija Z su ciljna grupa jer, kako pokazuju istraživanja, oni iskazuju određeni stepen odbojnosti prema tradicionalnim načinima kreditiranja i prema kreditnim karticama.

Dalje, suštinski motiv za klijente su jednostavnost korišćenja usluge i korisničko iskustvo. Vrlo važan faktor je to što nema "klasične" provere kreditne sposobnosti ili je ona vrlo pojednostavljena.

Svakako, bilo bi pogrešno reći da provere nema uopšte - ona mora postojati, ali je dosta prilagođena potrebama i uslovima života i rada miliona ljudi na planeti koji nemaju pristup tradicionalnim modelima kreditiranja. To svakako uključuje i mlade, ponajviše okrenute digitalnim trendovima.

U svetu je BNPL naprasno zaživeo i sa 0% učešća u kreditiranju i uopšte u plaćanju - u zemljama gde se razvija već je došao do skoro 10% učešća u odnosu na kartice. To se desilo za samo tri godine. Ali, ono što je izazov za finteke, jeste činjenica da se nalaze pod okriljem regulatora - upravo zbog te "soft" provere.

Regulator mora biti siguran u odgovornost fintek kompanija, kao kreditora, i tu je ključ. On želi da zaštiti kompanije, ali i finteke od prezaduživanja. Ovo je značajna informacija za sve investitore, koji možda razmišljaju o ulaganju u digitalne procese poput BNPL-a.

