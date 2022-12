GOTOVA DOMINACIJA GUGLA I FEJSBUKA POSLE 8 GODINA: Izgubili veliki deo KOLAČA kada su reklame u pitanju, a ovo je GLAVNI razlog

Dugogodišnji duopol koji vlada tržištem od 300 milijardi dolara pogođen je rastućom konkurencijom Amazona, Majkrosofta i Epla.

Meta (vlasnik Fejsbuka, Instagra i VatsApa) i Alphabet (Gugl) izgubili su dominaciju nad tržištem digitalnog oglašavanja kojim su godinama vladali, pošto je duopol pogođen brzo rastućom konkurencijom rivala Amazona, TikToka, Majkrosofta i Epla.

Predviđeno je da će udeo prihoda od reklama u SAD-u koji drže Fejsbuk matična kompanija Meta i vlasnik Gugla Alfabet ove godine pasti za 2,5 procentnih poena na 48,4 odsto, što je prvi put da ove dve grupe neće imati većinski udeo na tržištu od 2014. istraživačka grupa "Insider Intelligence".

Ovo će biti peti uzastopni godišnji pad za duopol, čiji je udeo na tržištu pao sa vrhunca od 54,7 procenata u 2017. i predviđa se da će opasti na 43,9 procenata do 2024. Širom sveta, udeo Meta i Alfabeta opao je za 1 procentni poen na 49,5 odsto ove godine.

Džeri Dišler, šef reklame u Guglu, rekao je za Fajnenšel tajms da žestoko rivalstvo novih učesnika odražava "ekstremno dinamično tržište oglasa". Regulatori u SAD i Evropi su dodali antimonopolsku kontrolu, kao što je gonjenje Gugla zbog navodnog promovisanja svojih proizvoda u odnosu na rivale. Vlasnik Fejsbuka Meta je u decembru primio žalbu od nadzornih organa EU zbog zabrinutosti da je usluga poverljivih oglasa na društvenoj mreži nepravedna prema rivalima.

Tehnološke grupe se bore jače nego ikada za udeo na tržištu digitalnih oglasa vrednih 300 milijardi dolara, čak i dok kompanije širom sveta smanjuju svoje budžete za oglase kao odgovor na rastuće kamatne stope i visoku inflaciju. Amazon i Apple su proširili svoje reklamne timove. U julu, Netfliks je najavio da će se udružiti sa Majkrosoftom kako bi izgradio nivo svog striming servisa koji podržava oglašavanje.

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg za nedavne padove prihoda okrivio je Eplove promene privatnosti koje otežavaju praćenje korisnika i ciljano oglašavanje, kao i rastuću popularnost aplikacije za virusne video snimke TikTok, u vlasništvu kineskog matičnog preduzeća BiteDance.

"Pre četiri godine ne biste govorili ni o (TikToku ni o Amazonu) u oglašavanju", rekao je Dišler. "Dakle, zaista govori da sve više ljudi priznaje da je oglašavanje odličan i skalabilan poslovni model."

Amazonov prodor u svet digitalnih oglasa odigrao je veliku ulogu u pogađanju Meta i Guglove dominacije. Nakon godina igranja na tržištu, pojačao je napore 2015. godine i od tada je zabeležio porast prihoda od reklama sa manje od milijardu dolara na procenjenih 38 milijardi dolara ove godine.

"Pre nego što sam se pridružio, nisam ni znao šta je Amazon Ads", rekao je izvršni direktor Amazona koji kaže da sada vode "masovni tim - a nisam znao da ovo postoji pre nego što je regruter pozvao".

Pol Prior, glavni operativni direktor Undertone, kompanije za digitalno oglašavanje, rekao je da su se maloprodajni giganti predvođeni Amazonom probudili sa spoznajom da bi njihovi obimni podaci o kupcima mogli biti osnova za masovno oglašavanje sa većim maržama od prodaje robe na mreži. Ali Amazon je tada otišao korak dalje, proširivši svoje poslovanje sa oglasima na licu mesta izvan sopstvenog sajta za kupovinu.

"Širom šireg digitalnog univerzuma, oni koriste taj skup podataka da osnaže brendove i oglašivače da kupuju bolje, da troše efikasnije i povećaju povraćaj troškova oglašavanja", rekao je Prior.

Epl se takođe pojavio kao nova pretnja. Njeni prihodi od reklama su porasli sa manje od 2,2 milijarde dolara u 2018. na više od 7 milijardi dolara ove godine. Iako je to samo 1,2 odsto globalnog tržišta, to je već više od Snepčeta i Pinteresta zajedno, a neke procene sugerišu da bi Epl mogao da dostigne 30 milijardi dolara prihoda od reklama do 2026.

U septembru, FT je otkrio da proizvođač iPhone-a planira skoro udvostručiti radnu snagu u svom brzorastućem biznisu digitalnog oglašavanja. Njegovi oglasi za posao opisuju ambicije „redefinisanja oglašavanja“ za svet „usredsređen na privatnost“.

Zakerberg je više puta kritikovao Eplov "sukob interesa", kritikujući ga da naplaćuje "monopolske rente" i guši inovacije. Eplova pravila privatnosti otežala su Metu da prilagodi oglase ljudima, što je doprinelo da njen udeo padne za oko dve trećine u poslednjih 15 meseci. Čini se da Gugl nije video toliki uticaj od Eplovih promena privatnosti, jer može da prilagodi oglase direktno korisnicima koji upisuju termine za pretragu - dajući mu vredne podatke o „namerama korisnika“ koje Meta pokušava da postigne.

Ali Epl već ima svog rivala za Gugl mape, funkciju pretraživanja na ajFonu, i gradi posao sa oglasima u nastajanju - za koji analitičari kažu da bi mogao da preuzme Gugl u budućnosti.

"Epl ima zaista jak brend kojem potrošači veruju i oni imaju uređaje koje koristi krem potrošača“, rekao je Džoš Kenig, direktor strategije u Panteonu, platformi za rad na veb lokaciji.

"Ako uspeju da shvate kako da to pretvore u pravu vrednu mrežu za oglašivače, moći će da naplate premiju. "Insajder Intelligence" predviđa da će Goglov i Metin rast oglasa u SAD-u 2023. godine biti samo 3%, odnosno 5%, dok će najmanje osam njegovih rivala doživeti dvocifren rast.

Procenjuje se da će Amazonovo poslovanje sa oglasima porasti za 19 procenata, Epl 26 procenata, Spotifaj 30 procenata, TikTok 36 procenata i Valmart 42 procenta.

Međutim, tržišni udeli mnogih od ovih grupa su trenutno mali. Dišler je rekao da Gugl naporno radi na proširenju svog poslovanja sa oglasima i u e-trgovini -gde je u partnerstvu sa prodavcima - kao i u oglašavanju na prvom mestu, gde tvrdi da Gugl može da igra veću ulogu od Epla.

"Ja to ne vidim kao igru sa nultom sumom", rekao je Dišler. "Ako Uber ima oglasnu mrežu - bilborde na automobilima koji ranije nisu imali bilborde, i pruža mogućnosti za oglašavanje kada kupujete namirnice ili hranu kroz restorane."

(Kurir.rs/FT.com)

