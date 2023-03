KOJI JE PRVI TVIT IKAD POSTAVLJEN? Popularna društvena mreža postavljena je pre 17 GODINA, a ovo je najstarija objava na njoj!

Društvena mreža Tviter je jako popularna i na ovoj platformi često se postavljaju zanimljive teme i rasprave, te mnogi tamo otkrivaju svoje iskreno mišljenje.

Tviter danas proslavlja 17 rođendan, a zajedno su je kreirali Džek Dorsi, Evan Vilijams i Biz Stoun, a istog dana kada je pokrenuta na mreži je objavljen i prvi tvit:

- Just setting up my twttr - je poruka koju je na svom nalogu objavio jedan od osnivača Džek Dorsi.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Zanimljivo je da je ista poruka 2021. godine prodata kao NFT za 2,1 milion dolara. Međutim, kako je NFT i tržište kriptovaluta puno oscilacija, vrednost ovog NFT-a je pala na ispod 7000 dolara.

Tviter je prošle godine promenio vlasnika, kada ga je za 44 milijarde dolara kupio Ilon Mask. Od tada društvena mreža prolazi kroz brojne promene, koje se najviše fokusiraju na funkcionalnost i pretplatnički servis.

