STISNEM SE I TRPIM! Miljenik žena Goran Bogdan se skinuo GO na snimanju i priznao kako je biti obnažen pred kamerama

Miljenik ženske publike u regionu, glumac Goran Bogdan (42) podigao je puno prašine scenama u kojima je potpuno go u novom filmu "Daleko" ("Faraway").

Bogdan u romantičnoj komediji glumi Josipa Čagu, muškarca kog glavna junakinja Zejnep zatekne u kući smeštenoj na hrvatskom ostrvu, koju je nasledila od majke.

Glavnu ulogu ima švajcarska glumica Naomi Kraus, a film je trenutno jedan od najgledanijih na striming platformi Netfliks.

Goran je o uspehu svog novog filma, ali i o skidanju pred kamerama, progovorio u novom intervjuu za Avaz.ba.

"Film prikazuje prave ljude, ne neke nedostižne. Ljudski je, ljudima treba nada, tako da se zbog toga dogodio taj uspeh", smatra glumac.

"Bio je najgledaniji na svetu 10. marta, što je velika stvar. Javljaju mi se ljudi iz celog sveta. Vidim da su srećni. Nije obična, romantična komedija, već ima nešto dublje, nešto što dira ljude", ističe.

Komentarisao je i svoje gole scene, koje su zasigurno doprinele uspehu ovog filma.

"Nisam obnažen, skriveno je sve, vidi mi se stražnjica malo i to je to. To komentarišem isto kao i one scene u kojima sam obučen", rekao je i dodao kako sa skidanjem u filmu nema problema.

"Ako nije hladno, nije mi problem, a ako jeste, stisnem se i trpim", rekao je glumac.

Bogdan je otkrio i oseća li se kao internacionalna zvezda, s obzirom na to da mu ovo nije prva uloga u stranom filmu.

"Ne. Osećam se, pa zavisi kako koji dan, ali, u principu, isto. Ne bih mogao opisati svoj osećaj kao osećaj internacionalne zvezde. Osećam se dobro", skromno je poručio.

Razrešio je i večitu dilemu oko toga je li hrvatski ili bosanskohercegovački glumac.

"Hvala Bogu, ja jesam BiH glumac", izjavio je Bogdan za Avaz, a premosi Dnevnik.hr.

Inače, u filmu "Daleko" govori se na hrvatskom, nemačkom, engleskom turskom jeziku i sniman je na hrvatskim ostrvima Šolti i Braču.

