AMAZONOV TAJNI RAT PROTIV ANDROIDA: Kompanija ima plan da "izleči" Aleksinu zavisnost od Google

Interno nazvan „Unified Alexa Device Softvare“, projekat ima za cilj isporuku „jedinstvene Alexa Device Software kodne baze“ koja će pomoći u smanjenju operativnih troškova i rešavanju različitih problema sa performansama, prema internim dokumentima koje su dobili ljudi upoznati sa ovim pitanjem.

Tim zadužen za projekat očekuje da će na kraju uštedeti skoro 50% svojih režijskih troškova, navodi se u jednom od dokumenata. Kada bude završen, Amazon očekuje brže uvođenje Alexa funkcija, poboljšano korisničko iskustvo i manje trenja među programerima, između ostalih prednosti.

„Iako priznajemo da postoji početna cena ujedinjenja, videli smo da je ulaganje u ujedinjenje od 12 do 24 meseca da bismo dugoročno smanjili naše operativne troškove za skoro 50 odsto dobra investicija“, tvrdi jedan od dokumenata.

Plan je deo velike obnove Alexa poslovanja. Alexa i jedinica za uređaje bili su među prvim timovima pogođenim otpuštanjem Amazona krajem 2022. godine, nakon što su izgubili milijarde dolara. Grupa je od tada prošla kroz brojne promene, uključujući angažovanje bivšeg izvršnog direktora Microsoft-a Panosa Panaja kao novog lidera. Nedavno je Alexa bila fokusirana na dodavanje tehnologije slične ChatGPT-u i lansiranje nove plaćene usluge.

Amazon u poslednje vreme ispituje performanse svake poslovne jedinice. Više od 27.000 korporativnih zaposlenih izgubilo je posao od 2022. godine, a više projekata je zatvoreno. Ranije ove godine, Amazon Prime Video, Twitch, Audible i One Medical odeljenja su prošli kroz otpuštanja.

VEGA OS

Amazon planira aktivnije da koristi novi domaći operativni sistem pod nazivom Vega za glasovne asistente, pametne televizore i uređaje za nošenje. Vega je „novi prenosivi operativni sistem za potrošačku elektroniku koji je razvio Amazon“, objašnjava se u dokumentu. Neki od uređaja na bazi Alexa već koriste Vegu.

Istovremeno, neki od Amazonovih hardverskih uređaja će nastaviti da koriste postojeći Fire OS i modifikovane verzije ovog.

Fire OS je takozvani fork Androida. Ovo se dešava kada kompanije i koderi uzmu Android sistem otvorenog koda i naprave novu verziju koju Google nije zvanično odobrio. Ovo je isprobano mnogo puta tokom godina, sa različitim uspehom. To je delom zato što nezvanične verzije Android-a ne dolaze sa Google-ovom prodavnicom aplikacija i drugim benefitima koje kontroliše internet gigant. Ovo je bio jedan od razloga zašto je Amazonov Fire pametni telefon tako spektakularno propao 2014.

OTKLANJANJE PRAZNINA

Alex-ina upotreba „različitih zastarelih implementacija“ dovela je do „brojnih praznina u našoj ponudi softvera“. To dovodi do „visokih operativnih troškova i troškova održavanja“, kao i do rastućeg „tehnološkog duga“ ili loših sistema koje treba kasnije popraviti. Mnogi uređaji i dalje dolaze sa različitim mogućnostima funkcija, što može prouzrokovati loše korisničko iskustvo.

Sa UADS-om, Amazon očekuje brže uvođenje Alexa funkcija, dok eliminiše jaz između različitih uređaja. Takođe predviđa manje problema sa performansama i niže troškove razvoja.

Kompanija se nada da će ova inicijativa takođe smanjiti potrebu za zapošljavanjem tolikog broja zaposlenih. Alexa ima za cilj da poveća broj zaposlenih za svaki od svojih projekata u proseku za 1,2 puta trenutne veličine tima, umesto više nego udvostručenja broja zaposlenih prema starom pristupu, objašnjava se u dokumentu.

Amazon je pokušavao da objedini Aleksin softverski paket od 2016, ali neuspeh u tome samo je produbio postojeće probleme. Amazon je u jednom trenutku imao 4 različita tima koji su podržavali istu tehnologiju srednjeg softvera za glas na različitim uređajima, što je uzrokovalo veće operativne troškove i neefikasnost.

„Ideja je da možemo da napravimo i isporučimo isti uređaj na jeftinijoj tehnologiji“.

RAZLIKA U PARITETU KARAKTERISTIKA

Jaz u paritetu između Amazonovih sopstvenih Alexa uređaja i glasovnih pomoćnika trećih strana koji koriste Alexa dugo je bio problem, kako interno tako i eksterno.

Amazonovi sopstveni uređaji, kao što je Echo, obično dobijaju nove funkcije ispred uređaja trećih strana, dok su neki zaposleni smatrali da je tehnologija koja se koristi u Amazonovim uređajima mnogo robusnija i zrelija od tehnologije koja se nalazi u spoljnim gadžetima sa Alexom, rekli su izvori To je izazvalo negativne povratne informacije od kupaca i pogoršalo partnerske odnose.

Neki zaposleni u Amazonu koji su radili na uređajima trećih strana smatrali su da je Echo njihov najveći konkurent. „Uvek je teško kada dobijemo tehnologiju 6 meseci kasnije za proizvode treće strane“.

„Takođe dobijamo pritisak na cene od Amazona koji prodaje sopstvene proizvode po određenoj ceni“, misleći na strategiju kompanije da prodaje potrošački hardware na berzi, dok pokušava da zaradi novac kasnije na softweru i uslugama koje se isporučuju preko ovih gadžeta.

Nova objedinjena Alexa fondacija će značajno smanjiti ove praznine u paritetu karakteristika, predviđaju interni dokumenti. Na primer, pre objedinjavanja pozadinskog dela, jedna od Aleksinih funkcija za otkrivanje reči u budnom stanju postojala je samo za Fire OS, tako da je Amazon morao posebno da napravi jednu za Vega OS.

NIJE POTPUNO VAN ANDROID-A

Sa novim Vega OS-om, Amazon smanjuje svoje oslanjanje na Fire OS zasnovan na Android-u. Ali taj potez nije nužno motivisan odbacivanjem tehnologije rivala Google. Umesto toga, cilj je jednostavno da budemo efikasniji sa resursima i da se poboljša učinak, rekli su.

„Uređaji zasnovani na Androidu će se zadržati neko vreme“, rekao je jedan od ljudi.

Jedna oblast u kojoj će biti manje ulaganja su tableti koji dolaze sa Alexa mogućnostima. Upotreba Alexe na tabletima je mala, s obzirom da većina ljudi samo gleda u ekran umesto da pravi glasovne komande. Amazon želi da napravi lakšu verziju Alexe na tabletima kako bi se manje resursa koristilo za podršku funkcijama.

Isto razmišljanje važi i za kućnog robota Astro, dodao je izvor, s obzirom na nizak nivo angažovanja na tom uređaju. Pošto je broj Astro uređaja koji se koriste znatno manji od bilo kog drugog Amazon uređaja, kompanija želi da smanji nivo ulaganja u omogućavanje Alexa-e na kućnom robotu.

„To je takođe priznanje da Alexa nije skalirala na način na koji je Amazon očekivao“.