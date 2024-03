FEJSBUK JE VRATIO MOŽDA I NAJBESMISLENIJU FUNKCIJU NA MREŽI: Nekima će izazvati nostalgiju, druge (ponovo) iznervirati

Šta je bilo bockanje? Pa, ništa specijalno. "Ubodeš" osobu, oni ti uzvrate. To je kao najmanja interaktivna interakcija koju možete imati, ali je to bio i zabavan način da možda flertujete, date nekome do znanja da mislite na njih, itd.

Ali onda je era bockanja izbledela.

foto: Shutterstock

Ljudi su se iznervirali nasumičnim obaveštenjima tipa „Marko te bocnuo“, a 2011. godine, Facebook je prebacio opciju bockanja u pustoš vaših dubokih podešavanja, gde niko nije mogao da je pronađe. Ili nikome nije smetalo da ga traži na bilo koji način.

Da budemo jasni, bockanje nikada nije potpuno nestalo, već je u suštini premešteno u zadnji deo razreda i rečeno mu je da se od stida suoči sa virtuelnim zidom.

foto: Profimedia

Zatim je 2017. Facebook pokušao da ponovo napravi bockanje, dodajući ih na stranice profila, odmah na vrhu:

Ali nikoga nije bilo briga, a Pokes su brzo ponovo gurnuti u niži rang, prepušteni sudbini da postanu virtuelna fusnota, zajedno sa Pogovima i fidget spinnerima i NFT-ovima, i drugim jednokratnim trendovima.

Ali možda, to nije kraj priče za nekada proslavljeni šiljasti prst.

Da, "bockanja" su se ponovo vratila, ovog puta jer je Facebook odlučio da ih učini istaknutijima, dodajući ih u rezultate pretrage za ljude koje poznajete u aplikaciji.

I ljudi ponovo "bockaju" po Facebook-u, što bi moglo da vrati malo tračak onoga što je nekada bilo, dok će novi korisnici Facebook-a sada takođe moći da iskuse bol od neuzvraćenog bockanja.

Hoće li trajati? Ne, nikako. Ljudi će ponovo izgubiti interesovanje, verovatno vrlo brzo.

Ali kao kratka nota nostalgije i spomenik nestalnosti web trendova, vredi obeležiti povratak jedinstvenog Facebook elementa.