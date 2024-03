JELISAVETA SE POJAVILA U ARENI! U jeku priče o razvodu, glumica snimljena na tribinama: Evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Na utakmici 30. kola Evrolige sve oči su, osim na teren, bile uprte i na tribine, konkretno na deo u kom sede porodice i bliski prijatelji košarkaša crveno-belog tima.

Naime, svi su očekivali dolazak Jelisavete Orašanin koja je u jeku medijske pažnje zbog navodnog razvoda od plejmejkera ekipe sa Malog Kalemegdana, Miloša Teodosića.

foto: Petar Aleksić

Jelisaveta se pojavila na utakmici u društvu ćerke. Jelisaveta se smejala, sa isfeniranom kosom na ravno, ali je svu pažnju posvetila svojoj devojčici koja nosi dres sa tatinim prezimenom i brojem.

1 / 4 Foto: Petar Aleksić

Crvena Zvezda igra protiv Panatinaikosa, ali sa neznatnim šansama za prolazak dalje u Evroligi.

Inače, Teo je juče proslavio 37. rođendan, a pažnju pred početak utakmice je privukao i simpatičan transparent jednog dečaka.

foto: Kurir sport

"19.3.2024. Teo. Srećan rođendan", pisalo je na transparentu malog dečaka što je mnoge oduševilo.

Da podsetimo, ovaj par je nedavno dospeo u žižu javnosti zbog navodnog razvoda. Naime, kako je Kurir pisao do kraha sedmogodišnje bračne zajednice je došlo jer Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

Iako je dugo ćutao i pokušavao da se kontroliše, kap je prelila čašu kad je Teodosić saznao da je Jelisaveta bez njegovog znanja kupila skupoceni sat - od neverovatnih 70.000 evra, čime se i sama pohvalila na Instagramu. U pitanju je časovnik brenda "odemar piže rojal ouk" od roze zlata. Ovaj sat, čija je tržišna cena 70.000 evra, poseduje dijamantski bezel, koji doprinosi da sat izgleda još lepše i luksuznije. Tako se na bezelu nalazi 40 brilijanata, ukupne težine 0,71 karat.

foto: Printscreen/Instagram

- Jelisaveta je poznata kao velika ljubiteljka skupih satova i "kartije" nakita. Najskuplji komad koji ima u svojoj kolekciji je sat "odemar piže rojal ouk". Njegova cena je 70.000 evra i stalno raste. Može se reći da je u pitanju kolekcionarski primerak. Miloš nije imao pojma da Jelisaveta hoće da sebi kupi ovaj sat. Iako i on obožava satove i ima impozantnu kolekciju, kad je video ovaj model na njenoj ruci, samo što nije pao u nesvest. Šokirao se što mu ništa nije rekla o tome, što je to uradila tajno, na svoju ruku - rekao je izvor i dodao:

foto: Printscreen/Instagram

- Miloša je jako nerviralo i to što je stalno išla na putovanja i večere po gradu s prijateljicama, pa su počela i razna šuškanja. Zasmetalo mu je i to što je postala bliska sa sestrom muškarca s kojim je već neko vreme povezuju u medijima. Oni su trenutno u pristojnim odnosima, i to najviše zbog dece. Istina je da ne žive zajedno već neka tri meseca. Miloš je ostao u stanu na Vračaru, dok je Jelisaveta stacionirana na Dorćolu, što i stoji na njenom Instagram profilu. Jelisaveta dolazi redovno na Vračar kako bi što više slobodnog vremena provela s decom, pa su zbog toga u jeku afere povodom razvoda viđeni zajedno u automobilu smrknutih lica - pričao je izvor za Kurir.

Venčali su se 2017. godine, a o svom privatnom životu retko su pričali u javnosti.

foto: Petar Aleksić

Glumica je jednom prilikom otkrila kako je teklo njihovo upoznavanje.

- Iznenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 19 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je glumica i dodala da je čak i njegovu rodbinu upoznavala na svadbi.

foto: Petar Aleksić

- Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je ja sam Jelisaveta". Niko nam se nije mešao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

(Kurir.rs/T.J.)

Bonus video:

00:06 PRAVOSLAVNI USKRS U BOLONJI! Jelisaveta po SRPSKOJ tradiciji jaja ofarbala u lukovini a tu su i ČARAPE! TEO MOŽE BITI SAMO PONOSAN