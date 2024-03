Bethesda zadirkuje: The Elder Scrolls 6 programeri već 'igraju rane verzije' i oduševljeni su

Ovo je 30. godišnjica The Elder Scrolls: Arena, igre koja je sve započela.

Ovo je 30. godišnjica objavljivanja The Elder Scrolls: Arena, prve igre u jednoj od najvećih i najboljih RPG serija svih vremena, a povodom velikog rođendana Bethesda Softvorks je podelila poruku osvrćući se na tu dugu istoriju i zadirkujući šta je pred nama - to je, naravno, The Elder Scrolls 6.

Daggerfall je postavio šablon za seriju The Elder Scrolls kakvu danas poznajemo, a Morrovind – prva igra u seriji koja je došla na konzole – gurnuo ju je u svest mejnstrim igrača. Ali Arena je tamo gde je sve počelo, „sa celinom Tamriela generisanog za vas da slobodno istražujete“.

foto: Shutterstock

„Mnoge stotine programera provelo je vreme na The Elder Scrolls-u tokom ovih 30 godina“, napisala je Bethesda. „Kako je serija rasla, rasli smo i mi. I do danas, svako poglavlje ima za cilj da omogući svima nama da živimo drugim životom, u drugom svetu.“

Najnovije poglavlje u seriji, koje još uvek nema pravi naslov, najavljeno je na E3 u junu 2018. sa najkraćim tizerima i apsolutno ničim drugim, potez koji je studio rekao da je napravljen „samo da bi ljudi imali bolji osećaj o tome gde smo i kuda idemo."

foto: Shutterstock

I tako je ostalo u godinama koje su bile u međuvremenu, jer je Bethesda zadržala svoj fokus čvrsto na Starfildu. Od tada je bilo malih sitnica i zadirkivanja, blagog izražavanja žaljenja i upozorenja da je TES6 još uvek dug, dug put. Ali današnja poruka je takođe sadržala malo nagoveštaja sledećoj igrici, koja se očigledno čak može igrati na neki mali, ograničen način.

„Na kraju, ali ne i najmanje važno, da, u razvoju smo sledećeg poglavlja The Elder Scrolls 6“, napisala je Bethesda. „Čak i sada, povratak u Tamriel i igranje ranih verzija ispunjava nas istom radošću, uzbuđenjem i obećanjem avanture.

Hej, nije mnogo, ali je nešto, zar ne? Neko, negde u prostorijama Bethesde, igra sledeću Elder Scrolls igru, što znači (između ostalog) da znaju gde je postavljena - nešto što mi još uvek ne znamo.