Pronađite svoj telefon i kad mu je baterija prazna: Opciju sa Google telefona mogu probati svi

Google-ova nova mreža Find My Device čini sve da vaš uređaj ostane trajno bezbedan, čak i u slučaju da ga izgubite

Google-ovi telefoni serije Pixel 8 sada se mogu locirati čak i kada su isključeni ili nakon što su im se baterije ispraznile.

Pogodna nova mogućnost je najavljena kao deo današnjeg predstavljanja nadograđene, naprednije mreže Find My Device.

Google kaže da je ovo praćenje van mreže omogućeno „specijalizovanim Pixel hardverom“ u poslednja dva telefona. Tačnije, portparol Google-a Natalie Johnson mi je rekla da „na uređaju postoji rezervna snaga za nekoliko sati koja se kanališe na Bluetooth čip“. Ova stranica centra za pomoć potvrđuje da uređaji mogu biti locirani „nekoliko sati“ nakon što su isključeni ili ako se isključe iz prazne baterije.

foto: Shutterstock

Nadajmo se da će kompanija proširiti ovu istu funkcionalnost na buduće Pixel Fold 2 i Pixel 9/9 Pro, mada je manje izvesno da li će budžetski Pixel 8A (za koji se priča da će stići na I/O sledećeg meseca) ponuditi pronalaženje lokacije van mreže ili ako će to biti bonus samo za premium.

Noviji Apple iPhone uređaji se na sličan način mogu locirati kada su bez veze za prenos podataka ili isključeni. Samsung takođe podržava praćenje van mreže. U svakom slučaju, ove kompanije koriste velike mreže uređaja drugih ljudi da otkriju vaš kada nestane ili bude ukraden.

Nova Google-ova mreža Find My Device se danas pokreće u SAD i Kanadi. A u maju će biti dostupni tragači iz Chipola i drugih kompanija koje se priključe ovoj mreži.

foto: Shutterstock

Takođe će u maju biti lansirano dugme "Pronađi" u koje će vam pomoći da precizno odredite objekat koji se možda krije odmah pored vas. Korišćenjem predstojećih Bluetooth oznaka, moći ćete sa lakoćom da pronađete objekte kao što su novčanik ili ključevi.

Zatim, aplikacija Find My Device će vam pokazati telefon koji nedostaje ili drugu stavku u vezi sa vašim kućnim uređajima, pružajući vam referentnu tačku. I konačno, moći ćete da delite uređaj ili dodatnu opremu kako bi i drugi ljudi mogli da ih prate.

foto: Shutterstock

Google je najavio mrežu Find My Device u septembru 2023. godine, ali je odložio njeno uvođenje zbog straha da bi ovu tehnologiju mogli zloupotrebiti ljudi naoružani Bluetooth trackerima, kao što su Apple AirTags, za praćenje i uhođenje drugih ljudi. Apple-ov predstojeći iOS 17.5 (sada u beta testiranju) navodno sadrži neophodnu bezbednosnu zaštitu za sprečavanje ove vrste zloupotrebe, otvarajući put Google-u da konačno pokrene mrežu.

Koji Android telefoni će moći da koriste novu Find My mrežu?

Iako se samo Pixel 8 i Pixel 8 Pro mogu pronaći čak i ako su isključeni, mreža će raditi sa bilo kojim telefonom koji koristi Android 9 ili noviji.

Koliko će vaši uređaji biti sigurni i privatni na ovoj novoj mreži?

„Višeslojna zaštita ugrađena u mrežu Find My Device pomaže da budete bezbedni i da vaši lični podaci budu privatni, dok vam omogućavaju kontrolu nad uređajima povezanim na mrežu Find My Device“, navodi Google u svom postu. „Ovo uključuje end-to-end enkripciju podataka o lokaciji, kao i zbirno izveštavanje o lokaciji uređaja, prvu u svojoj vrsti bezbednosnu funkciju koja pruža dodatnu zaštitu od neželjenog praćenja nazad do kuće ili privatne lokacije.“