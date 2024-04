Na mreži je kruži trač za nastavak God of War Ragnarök!

Svi smo oduševljeni neizbežnim nastavkom God of War Ragnarok i osnovna igra i DLC su nas oduševili, čiji utisak je ostao do danas.

Naravno, onda smo u potrazi za bilo kakvim sitnicama informacija koje otkrivaju karakteristike sledećeg naslova u franšizi God of War.

Fanovi su možda upravo pronašli jedan takav detalj:

Santa Monica Studio programeri koji stoje iza Sony-a su objavili najnoviju vest ili sad i glasinu, svi misle da se odnosi na Kratos-a. Ima „24 otvorene pozicije“ oglašene za „njihovu nenajavljenu igru“; spekuliše se da pomenuta igra nije ništa drugo do novi God of War.

Ovo je dovelo do toga da su fanovi izrazili svoje uzbuđenje zbog sledeće igre i razgovarali o tome šta se nadaju da će videti kako će se Kratos boriti i šta ga sve sledeće očekuje. Jedna uobičajena tema je i okruženje Asteka.

„Astek takođe imaju moj glas“, složio se jedan igrač. „Egipat je kul, ali takođe se osećam kao da sam ga već video (Assassin’s Creed Origins za video igre i bezbroj drugih oblika medija). Međutim, Astek, to mi se čini kao relativno nedovoljno korišćeno okruženje u mnogim igrama ili medijima.”

Neko drugi je jednostavno rekao: „Astek bi bio bolesno dobar."

Naravno, opet ovi poslovi bi mogli biti za drugu IP adresu, koliko god to izgledalo malo verovatno. Logično, God of War ima smisla, ali Studio Santa Monika nije potvrdio da je to ono čemu služe uloge.

Ipak, fanovima se ponovo nada da će uskoro biti objavljeno, ili će u najmanju ruku početi da se pojavljuju još tizeri.

U međuvremenu, fanovi moraju da se zabavljaju sadržajem God of War koji je nestao ranije. Srećom, postoji zapanjujući OG God of War rimejk koji igrači zaista moraju da pogledaju.

Osim novih poslova, jedina druga informacija koju znamo je da će nova igra „premostiti jaz“ između igre iz 2018. i Ragnaröka. Nije mnogo, ali je dovoljno da budemo uzbuđeni.