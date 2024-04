Razlika između USB-C i Thunderbolt konekcije: Po čemu se razlikuju i šta nude

Imati 4K monitor je sjajno, ali ako konektor između računara i monitora nije najbolji, onda nećete najbolje iskoristiti tu 4K rezoluciju. Oni koji često koriste monitore visoke rezolucije obično se povezuju sa svojim monitorom preko HDMI ili USB-C na DisplayPort, jer oni pružaju odgovarajući propusni opseg da vide sve u svom maksimalnom kvalitetu.

foto: Shutterstock

USB-C postovi su postali prilično popularni za priključivanje uređaja na računar. U zavisnosti od toga šta ste još povezali sa računarom, bilo da je to miš, tastatura ili spoljni "čvrsti" diskovi, možda ćete se udaviti u kablovima i bez odgovarajućih portova da biste priključili kablove za napajanje. USB-C kablovi su bili od velike koristi za ovo jer su dvosmerni, tako da mogu da pošalju signal vašem monitoru dok istovremeno šalju napajanje (na mnogim modelima) na vaš računar ili laptop, oslobađajući prostor za utičnicu na vašem zid.

Poslednjih godina, drugi tip porta je postao prilično popularan za iste svrhe: Thunderbolt. Na prvi pogled izgleda identično USB-C, ali su mogućnosti prilično različite. Neke kompanije su počele da izlaze sa spoljnim monitorima koji koriste Thunderbolt.

foto: Shutterstock

Dupla brzina podataka

USB-C konektor, koji je skraćenica za Universal Serial Bus Type-C, zapravo nije fizički "blizanac" Thunderbolt konektora, ali su ova dva kompatibilna. I USB-C i Thunderbolt kablovi funkcionišu dvosmerno, što znači da jedan kabl može da pošalje podatke sa vašeg računara na vaš monitor dok sa monitora šalje nazad napajanje računaru.

Glavna razlika između njih je brzina prenosa podataka koju možete da dobijete od njih. Sa USB-C konektorom, brzina prenosa podataka je do 20 GB u sekundi, dok Thunderbolt kontektor udvostručuje to na 40 GB u sekundi. I ne samo to, Thunderbolt konektor takođe može da podrži brzinu osvežavanja do 240 Hz, što ga čini idealnim za igrače.

foto: Shutterstock

Thunderbolt konektori takođe olakšavaju povezivanje sa drugim monitorom jednostavnim dodavanjem još jednog kabla koji povezuje dva monitora. Zbog povećane brzine prenosa podataka, ova konfiguracija omogućava da se 4K materijal prikaže sa brzinom osvežavanja od 60 Hz za svaki. Brzina prenosa USB-C od 20 GB jednostavno neće biti dovoljna za rukovanje takvom vrstom podataka.

Pošto USB-C i Thunderbolt izgledaju identično, morate da se uverite da vaš računar zaista ima Thunderbolt portove, a ne samo USB-C, koji su označeni ikonicom Thunderbolt pored porta. Priključivanje Thunderbolt konektora u USB-C port će vam omogućiti samo USB-C brzine prenosa, tako da to treba imati na umu.

foto: Shutterstock

Velika razlika u ceni

Thunderbolt konektori su novija, moćnija tehnologija od USB-C. Shodno tome, pronalaženje monitora koji imaju Thunderbolt portove će se pokazati malo izazovnim. Ne samo to, već će vas ove stvari koštati mnogo više od vašeg prosečnog monitora.

Uzmimo na primer 32-inčni UHD UltraFine monitor kompanije LG. Ovo je veoma dobar 4K monitor koji podržava HDR10 sa brzinom osvežavanja od 60Hz po ceni od 280 evra. Ovaj monitor koristi DisplayPort konekciju, koju možete da priključite na računar pomoću USB-C na DisplayPort kabl ili samo standardni DisplayPort kabl ako vaš računar to podržava.

foto: Shutterstock

LG pravi sličan monitor sa Thunderbolt konektorom. Ista je veličina, ista rezolucija i ista brzina osvežavanja. Međutim, ovaj monitor košta neverovatnih 1.220 evra, što je 940 evra više od standardnog monitora. Naravno cena može malo da varira u zavisnosti od mesta kupovine, ali na kraju svodi se na isto. Za mnoge ljude, to će jednostavno biti daleko od njihovog cenovnog ranga, posebno ako im je potreban i drugi monitor.

Tamo gde ćete naći Thunderbolt monitor po povoljnijim cenama ako tražite prenosive monitore za putovanja, kao što je UPerfect UBegin B5 prenosivi monitor koji košta 140 evra, ali to će vam samo obezbediti ekran od 1080p koji ne maksimizira mogućnosti Thunderbolta.

Thunderbolt konektor može udvostručiti brzinu prenosa podataka u odnosu na USB-C, ali na vama je da odlučite da je veliko povećanje cene vredno toga.