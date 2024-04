U POTRAZI STE ZA NOVIM SATOM? Izdvajamo 5 najboljih pametnih satova za 2024. godinu (FOTO)

Naš najbolji izbor među najboljim pametnim satovima je Apple Watch Serije 9. Iako je kompatibilan samo sa iOS-om, jednostavan je za navigaciju i nudi širok spektar alata za praćenje zdravlja i fitnesa. Za Android korisnike preporučujemo Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Ima izdržljiv, robustan dizajn i višednevno trajanje baterije.

NAJBOLJI IZBOR ZA NAJBOLJE PAMETNE SATOVE

1. APPLE WATCH SERIES 9 (45 MM, GPS)

Apple Watch je jedan od najboljih pametnih satova koje možete kupiti već nekoliko godina, a Serija 9 je još jedan visokokvalitetni nosivi uređaj sa svim funkcijama koji je obavezan za korisnike iPhone-a.

foto: Shutterstock

Apple Watch Series 9 ostaje na vrhu paketa pametnih satova zahvaljujući odličnoj mešavini alata za zdravlje i fitnes, funkcionalnosti pametnog sata i ukupnoj efikasnosti. Za korisnike iOS-a, ne postoji bolji uređaj za nošenje, a toliko je dobar da može čak i naterati one koji nemaju iOS uređaj da ga nabave.

Prednost:

Raznovrsni alati za zdravlje i fitnes

Precizan GPS

Interfejs je jednostavan za navigaciju

Dosta aplikacija za preuzimanje

Novi pokret dvostrukog dodira povećava njegovu pristupačnost

Mana:

Nema praćenja krvnog pritiska

Vredne HRV podatke koriste samo aplikacije trećih strana

Praćenje spavanja je i dalje bolje sa aplikacijama trećih strana

Tačnost praćenja serije 9 dovodi u pitanje starije modele

2. FITBIT SENSE 2

Fitbit's Sense 2 kombinuje napredne funkcije brenda za zdravlje i fitnes sa pristojnom sposobnošću pametnog sata, jedinstvenim praćenjem sna i čistim dizajnom koji podseća na Apple Watch.

foto: D.M.

Ističe se kao pouzdan tragač spavanja. Ne samo da prati vaš san svake noći i pruža detaljne podatke, već nudi i jedinstvene preporuke za poboljšanje odmora putem nekoliko metrika. Veliki broj nosivih uređaja pokušava da pruži ovaj nivo uvida, ali Sense 2 to radi najbolje.

Prednost:

Lagani dizajn

Udoban bend

Dug vek trajanja baterije

Celodnevno praćenje stresa

Mnogo aktivnosti koje se mogu pratiti

Širok izbor zdravstvenih uvida

Dubinsko praćenje sna

Mana:

Nema skladištenja ili reprodukcije muzike

Nema podršku za aplikacije treće strane

3. SAMSUNG GALAXY WATCH 5 PRO

Samsung-ov Galaxy Watch 5 Pro je najbolji uređaj za praćenje fitnesa za Android korisnike zahvaljujući višednevnom trajanju baterije, intuitivnom operativnom sistemu u WearOS-u i širokom spektru naprednog praćenja zdravlja i fitnesa.

foto: Shutterstock

Samsung Galaxy Watch 5 Pro je generacija starija od trenutne serije Galaxy Watch 6, ali ima neke značajne prednosti.

Naime, u njemu se nalazi veća baterija koja mu omogućava da radi nekoliko dana pre punjenja. Takođe ima izdržljiv i lagan dizajn od titanijuma koji se brine za aktivnog korisnika. A kada je uparen sa jednim od najboljih Samsung Galaxy Watch narukvica, lako ga možete prilagoditi tako da funkcioniše kako god želite da ga nosite.

Prednost:

Višednevno trajanje baterije

Koristi Samsungov jedinstveni analizator sastava tela

Veoma precizno GPS praćenje i sinhronizacija

Veoma izdržljiv dizajn

Mana:

Dolazi samo u jednoj veličini

Okvir na dodir ne radi uvek

D-Buckle Sport narukvica se lako može otkopčati

Podaci o temperaturi nisu dostupni pri pokretanju

Deblji od navedenog

4. GOOGLE PIXEL WATCH 2

Pixel Watch 2 je jedan od najboljih dobro zaokruženih nosivih uređaja za Android korisnike jer ima elegantan, moderan dizajn, niz korisnih funkcija pametnog sata koje pokreće novi Wear OS 4 i pouzdan i precizan GPS.

foto: Shutterstock

Google-ova druga iteracija Pixel Watch-a, Watch 2, rešava naše glavne pritužbe u odnosu na prethodni model, i lako zaslužuje svoje mesto kao najbolja opcija za korisnike Pixel telefona.

Prednost:

Produženo trajanje baterije u odnosu na prethodnu verziju

Više funkcija za zdravlje i fitnes

Responsive performance

IP68 ocena

Kućište od 100% recikliranog metala

Atraktivan i udoban dizajn

Mana:

Relativno skup

Neki zdravstveni pokazatelji zahtevaju premijum članstvo

Nema unapred instalirani kompas

Dolazi samo u jednoj veličini

5. GARMIN EPIX PRO

Epix Pro iz Garmin-a radi sve po visokoj ceni: prati razne aktivnosti, ima bateriju koja traje nedelju dana i nudi veoma precizan GPS.

foto: Shutterstock

Nema mnogo stvari koje Garmin Epix Pro ne može da uradi. Od beskrajnog broja aktivnosti koje se mogu pratiti i baterije tokom jedne sedmice do preciznog GPS praćenja, bez nepotrebnih, ali korisnog sistema obaveštenja i skupa funkcija za praćenje zdravlja, to je više od kvalitetnog fitnes trackera; to je najbolji fitnes tracker.

Prednost:

Prati širok spektar aktivnosti

Izuzetno precizan GPS

Praćenje stresa

Dubinsko praćenje sna

Mape koje se mogu preuzeti za upotrebu van mreže

Radne preporuke

Nedeljni vek trajanja baterije

Mana:

Relativno skup

Validnost podataka o fitnesu i wellnessu je sumnjiva

Teže za čitanje od biciklističkog računara dok vozite bicikl

I dalje je potreban kaiš za otkucaje srca

Veoma dinamičko ažuriranje