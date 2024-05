RADNICI NISU GLUPI, NEGO NERVOZNI I UMORNI...Microsoft je pitao 3.000 radnika kako koriste veštačku inteligenciju, OVO SU ODGOVORI

Najnoviji indeks Microsoft trendova pokazuje, da radnici polako počinju da kapitalizuju euforiju koja vlada u vezi veštačke inteligencije (AI). Međutim, Microsoft izveštaj takođe kaže da to rade nevoljno i da time ne štede potencijalno ogromnu količinu vremena u poslovnom procesu.

foto: Shutterstock

Microsoft je u utorak objavio svoj Indeks trendova rada za 2024. godinu, izveštavajući šta im radnici van kompanije govore o tome kako rade. Očigledno, ključna tema je bila veštačka inteligencija, osnova za Microsoft Copilot funkcije i aplikacije koje pokreće Copilot, kao što je Microsoft 365. Microsoft je rekao da su njegovi podaci prikupljeni u anketama koje su obuhvatile 31000 ljudi u 31 zemlji.

Na njihovu žalost, nisu svi podaci bili pozitivni. Dok poslodavci traže zaposlene sa veštinama veštačke inteligencije, tim radnicima se ne nudi nikakva obuka da ih koriste. Umesto toga, oni sami uče te veštine.

Evo ga deo podataka iz objavljenog Microsoft indeksa rada za 2024.

foto: pcworld

Radnici nisu glupi…

Asistencija veštačke inteligencija i njena pomoć u obavljanju poslova je očigledno, vruća tema. Šezdeset šest posto lidera kaže da neće zaposliti nekoga bez veština korišćenja veštačke inteligencije, otkrio je Microsoft. Microsoft je otkrio da je broj radnika koji su dodali poznavanje veštine u korišćenju veštačke inteligencije, kao što su ChatGPT i Copilot na svoju listu LinkedIn veština, porastao za neverovatnih 142 puta u poređenju sa prethodnim istraživanjem. Posebno u tome prednjače: kreatori sadržaja, dizajneri i trgovci. Oni najviše koriste veštačku inteligenciju.

…ali su nervozni

Otprilike polovina (52 procenta) onih koji koriste veštačku inteligenciju nerado priznaju da su je koristili za važne poslove. Nešto više ili 53 procenta, kaže da ako koriste AI na radnim zadacima, to ih čini zamenljivim.

Međutim, samo 45 odsto radnika tvrdi da su zabrinuti kako će im veštačka inteligencija preuzeti posao.

… i preopterećeni poslom

Oko 78 % korisnika donosi sopstvene alate za veštačku inteligenciju na posao, trend koji Microsoft naziva BYOAI. Međutim, manje od polovine poslodavaca obezbeđuje AI alate za svoje zaposlene, a samo 39 odsto ispitanih kaže da su prošli obuku za te alate.

Oko 46 odsto ispitanih reklo je kako osećaju da su „izgoreli” na poslu, a 68 odsto je izjavilo da se „muči” sa tempom i obimom posla. Ogromna većina (85 procenata) e-pošte se pročita za manje od 15 sekundi, a korisnici pročitaju četiri e-poruke za svaku koju pošalju.

foto: Shutterstock

DAKLE, DA LI JE AI ODGOVOR? U NEKU RUKU

Oko 75 odsto radnika od kojih se „traži znanje“ koristi veštačku inteligenciju na poslu, kaže Microsoft.

AI se može koristiti za sve vrste radnji: za pružanje ideja, pisanje e-pošte, pomoć u programiranju i još mnogo toga. Sve više i više, programeri veštačke inteligencije to predstavljaju kao način da izbegnu mukotrpni posao. Ali možda suštinsko pitanje je da li ljudi zapravo koriste veštačku inteligenciju i za šta? Zvuči kao da je odgovor na to glasno „možda“.

foto: pcworld

Microsoft je odgovore na svoju anketu podelio u grupe od AI „skeptika“ do „naprednih korisnika“. Skeptici jedva da „dodiruju“ AI, a takva praksa jedva im uštedi nekoliko minuta dnevno. Iskusni AI korisnici kažu da im to štedi oko 30 minuta dnevno, posebno da nadoknade propuštene sastanke (56 procenata), da dizajniraju vizuelni sadržaj (49 procenata), da komuniciraju sa kupcima (49 procenata) i da razmišljaju o problemima – kako ih rešiti (37 odsto). Međutim, 46 odsto onih koji su koristili veštačku inteligenciju na poslu je to činilo manje od šest meseci.

Microsoft je čak naručio studiju o tome koliko je od 3000 anketiranih zaposlenika koristilo Copilot na poslu i da li je to donelo razliku. Rezultati su bili neubedljivi: 11 % zaposlenih od sada čitaju manje e-poštu, ali provode isto vreme (ili čak više) na sastancima. Korisnici Copilot-a čak su potrošili 10 posto više vremena na uređivanje dokumenata u Microsoft Office paketu, što je Microsoft shvatio kao pokazatelj da ljudi troše više minuta za analizu i kreiranje sadržaja.

foto: Shutterstock

Dakle, da li AI pravi razliku? Nije baš najjasnije. „Kako AI postaje sveprisutnija na radnom mestu, zaposleni i preduzeća su pod ekstremnim pritiskom“, rekao je Jared Spataro, bivši šef Microsoft Office odeljenja koji je sada korporativni potpredsednik „AI at Work“. „Tempo i intenzitet rada, koji je ubrzan tokom pandemije, nije popuštao, tako da zaposleni donose sopstveni AI na posao, piše PCWorld.

To zvuči kao da zaposleni traže bilo kakvu slamku spasa, a sve kako bi olakšali svoj poslovni teret. U toj situaciji AI se čini kao najpogodnije rešenje.