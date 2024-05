SONY I DALJE POD PALJBOM: Ghost Of Tsushima je preplavljen negativnim kritikama na Steam-u

Nedavni Sony skandal sa Helldivers 2 igračima je napravio toliki bum da vatra i dalje tinja. Izdavač igre je najavio da će zahtevati od igrača Helldivers 2 na računaru da povežu svoje PSN naloge sa Steam-om kako bi nastavili da igraju igru i to posle 6 meseci igranja kada je igra dobila enormni rekord i popularnost.

Mnogi PC igrači ili nisu hteli da naprave PSN nalog jer nemaju PlayStation, ili jednostavno nisu mogli jer su živeli u jednoj od 177 različitih zemalja u kojima to jednostavno nije moguće, računajući i Srbiju. Sony je na kraju odustao od odluke nakon što je dobio toliko negativnih kritika, bezbroj negativnih tekstova na webu ​​i stotine hiljada negativnih recenzija korisnika Steam-a.

foto: Shutterstock

Ali šteta je učinjena, a dobra volja je već izgubljena. Jedna od najboljih PlayStation 4 igara ikada napravljenih, Ghost Of Tsushima, stigla je najzad na Steam i već su prisutne negativne kritike korisnika. Iz onoga što je do sada pregledano, nijedna negativna recenzija nema nikakve veze sa igrom ili performansama igre na Steam-u.

Umesto toga, sve negativne kritike se fokusiraju na PSN zahtev. U slučaju Ghost Of Tsushima, ovo je bilo mnogo bolje reklamirano, jasno je dato do znanja od samog početka. Helldivers 2 je odustao od ovog zahteva nekoliko meseci pre nego što je Sony objavio ovu najavu, što je uglavnom razlog zašto je naišao na tako ogromnu reakciju.

foto: Shutterstock

Takođe jasno je dato do znanja da je zahtev samo za kooperativni deo igre za više igrača i PlayStation preklapanje, što znači da možete da igrate celu single player kampanju bez PSN naloga povezanog sa vaš Steam nalog.

Ghost Of Tsushima-in PSN zahtev bi uglavnom proleteo ispod radara. Sony je sam napravio ovaj problem i "udario" sebi ekser u kovčeg i sada će svako njihovo Steam izdanje koje ima komponente za više igrača biti pogođeno mnogim negativnim kritikama koje se fokusiraju isključivo na to.

foto: Shutterstock

Takođe igra se pojavljuje na Steam-u u isto vreme kada je Ubisoft otkrio prvu japansku igru Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Shadows. Ta igra je već upletena u kontroverze oko jednog od svojih glavnih protagonista, Yasuke, i Sony je to lako mogao da iskoristi tako što bi napravili veliku stvar od lansiranja Ghost Of Tsushima Steam-a. Umesto toga, obe igre su zaglavljene u svojim sopstvenim kontroverzama.

Uspeh Ghost of Tsushima na računaru je ipak velik uprkos politici Sony-ja za PlayStation Network nalogom za online multiplayer i PlayStation preklapanje.

foto: Shutterstock

Rukovodioci kompanije Sony su naznačili da je PC ključ za stalni uspeh i rast PlayStation poslovanja. Sony je kupio Nixxes Software in 2021. godine, a Nixxes je bio taj koji je upravljao dobro prihvaćenim portom za PC Ghost of Tsushima.

Naravno, imajući u vidu uspeh poput Ghost of Tsushima, God of War i Spider-Man na PC-u, mnogi se pitaju koja će PlayStation ekskluziva visokog profila sledeće dobiti tretman porta i kako će javnost prihvatiti promene i možda nova iznenađenja. Poznato je da će sledeća PlayStation ekskluziva koja će biti lansirana na PC-u biti God of War: Ragnarok pa čekamo da vidimo šta će biti sa tim.