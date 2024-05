VELIKO RAZOČARANJE - APPLE GODINAMA VARA KORISNIKE? Kada izbrišete fotografiju, očekujete da će nestati zauvek, ali...

Apple je izdao patch u IOS-u i IPADOS 17.5.1. Patch-ovanje bagova u softveru je dobra i normalna stvar, ali problem je drugačije prirode. Problem je što bi patch trebalo da se bavi retkim greškama - gde se fotografije koje su doživele grešku u bazi podataka, mogu ponovo pojaviti u biblioteci fotografija, čak i ako su izbrisane.

Na iOS-u, izbrisane fotografije tehnički provode 30 dana u nedavno izbrisanoj datoteci pre nego što nestanu zauvek, ali one su još uvek tu - čak i posle više godina.

Razumna osoba bi očekivala da je izbrisana datoteka uklonjena zauvek. Zato je razumljivo da su se ljudi prestravili prošle nedelje kada su se fotografije izbrisane pre više godina iznenada ponovo pojavile u iPhone Biblioteci fotografija.

foto: Printscreen

Ovo je očigledno zabrinutost zbog privatnosti. Postavlja se pitanje o tome kako Apple čuva podatke o fotografijama i da li vlasnici iPhone-a zaista mogu da veruju da se njihovi izbrisani podaci zapravo brišu.

Apple je upitan više puta da javno komentariše ovu informaciju, ali odgovora na ovaj problem još nema. To bi trebalo da se obelodani, smatraju stručnjaci, zašto se dogodio ovaj bag, da li to znači da sve naše fotografije kod njih u bazi negde, šta je učinjeno da to popravi, i šta radi da osigura da se to više neće ponoviti.

foto: Shutterstock

Međutim, Apple ćuti. Ono što zabrinjava je da, sve dok Apple ćuti, nemamo pojma koliko daleko ovaj bag ide. Neki vlasnici iPhone-a prijavili su istu stvar sa izbrisanim govornim poštama (voicemail).

Da li je ova greška samo uticala na ljude koji koriste Backup iCloud foto ili tu nije kraj? Još jedan post je tvrdio da su se sve stare fotografije pojavile na iPadu koji je prodat drugoj osobi. Sva današnja popravka potvrđuje da ova greška postoji odavno. Takođe ignorisanje zahteva da javno komentarišu je ponižavajuće za kompaniju i to ne uliva poverenje da se to više neće ponoviti.

foto: Shutterstock

Naravno, kako javnost, tako i stručnjaci su besni, dodajući da je ovo nedopustivo. Razuman kupac očekuje kada Apple kaže da je nešto trajno obrisano, ovakva stvar ne bi trebalo da bude ni moguća.

Greške i gafovi se dešavaju. Istraživači Cybersecurity pronalaze greške i ranjivosti stalno. Često, oni izveštavaju o pitanjima kompanijama koje su uključene pre nego što se mogu zloupotrebiti, i samo otkrivaju slabosti nakon što su popravljene. Bilo bi razumno ako je Apple želeo da sačeka dok je greška bila popravljena i da spreči loše aktere da iskoriste situaciju. Međutim, situacija je totalno drugačija, problem je i dalje tu i šteta još može da se proširi.

foto: Shutterstock

Ako ništa drugo, Apple bi trebalo da komentariše jednostavno jer se predstavlja kao kompanija koja brine o vašoj privatnosti. Potrošili su bezbroj WWDC-a da govore o ažuriranjima softvera da biste spremili svoje podatke šifrovane tako da čak ni Apple ne zna šta se dešava na vašem telefonu.

Da možete da verujete ovim uslugama nakon ovoga, jer je privatnost osnova Apple filozofije? Odgovorno otkrivanje i transparentnost su obeležja kompanije koja zaista veruje u zaštitu vaše privatnosti. Guranje stvari ispod tepiha je ovde evidentno i sramotno, zaključuju strani mediji.