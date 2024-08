FEJSBUK VAM JE POSLAO OBAVEŠTENJE DA ĆE VAM ZAKLJUČATI PROFIL? Ne brinite, nije u pitanju prevara, u pitanju su nove mere zaštite

Facebook već neko vreme određenim korisnicima šalje zahtev za aktivaciju "Napredne zaštite" (Advanced protection). Za razliku od drugih sigurnosnih rešenja, mejl ili notifikacija koji stignu nisu preporuka, već ultimatum - korisnici imaju određen broj dana da je aktiviraju. U suprotnom, platforma će zaključati pristup nalogu. O čemu je reč?

Pristigli zahtev koji korisniku odbrojava dane do zaključavanja profila je nešto što će mnogima izgledati sumnjivo - s pravom. Tokom godina su internetom kružile brojne prevare i lažne poruke upozorenja slične sadržine, koje su od korisnika u najboljem slučaju zahtevale da bespotrebno "prosledi poruku kako ne bi izgubio pristup nalogu".

U najgorem je to bio pokušaj krađe identiteta ili sredstava sa bankovne kartice. Međutim, zahtev za aktivaciju "Napredne zaštite" je stvaran.

Ukoliko je Facebook i vama počeo da odbrojava dane do zaključavanja profila, to znači da je platforma procenila da ispunjavate uslove za pružanje "Napredne zaštite", odnosno da smatra da ste pod većim rizikom od kompromitovanja profila. Koji su to tačno uslovi zna samo kompanija Meta, ali se tiču vas kao osobe u oku javnosti ili prirode posla kojim se bavite.

Ovaj vid dodatne zaštite nastao je 2019. godine kao "Facebook Protect". Prvenstveno se odnosio na političare, a dve godine kasnije je proširen na novinare, borce za ljudska prava i druge koji "imaju potencijal da dostignu veliki broj profila", što ih čini podložnijim da postanu meta zlonamernih aktera. U maju 2024, kompanija je "Facebook Protect" promenila u "Advanced Protection".

"Advanced Protection", odnosno "Napredna zaštita" se trenutno uvodi za sve više i više korisnika širom sveta. Korisnici koji ispunjavaju uslove će o tome biti obavešteni i sprovedeni kroz proceduru aktivacije. Alternativno, potrebno je kliknu na sliku svog profila, a zatim da posete Settings and privacy > Settings > Accounts Centre > Password and security > Advanced protection.

S druge strane, oni koji ne ispunjavaju uslove, a žele da im nalog bude zaštićeniji, uvek mogu aktivirati 2FA zaštitu.

NAPOMENA: Iako Facebook zaista preti da će zaključati profil određenih korisnika koji ne aktiviraju "Naprednu zaštitu", to ne znači da zlonamerni akteri to ne mogu iskoristiti. Ukoliko i vama stigne mejl, obavezno proverite da li je pošiljalac security@facebookmail.com. U suprotnom ga ignorišite i nipošto ne otvarajte poslate linkove.

