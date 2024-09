Iako je RCS popularizovan Google upravljanim pritiskom na čitav Android ekosistem, to je učinio sa vlasničkim klijentom koji dodaje potpuno šifrovani sloj zajedno sa drugim ažuriranjima. Sam RCS ne uključuje potpunu sigurnost, a to je taj ograničeni protokol koji je Apple usvojio za svoje ažuriranje iOS 18. Apple je rekao da će raditi sa postavljačima standarda mobilne industrije kako bi se zalagao za poboljšani protokol. Ali to neće doći uskoro, a do tada ovi kompromisi ostaju.