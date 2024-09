AMOLED ekrani su postali de-fakto izbor među vodećim telefonima i telefonima srednjeg ranga, i to sa dobrim razlogom. AMOLED ekrani omogućavaju isključivanje pojedinačnih piksela, omogućavajući vam da uživate u pravoj crnoj boji na ekranu. Odličan je za HDR sadržaj, a ima i uštedu baterije sa strane. Ali u poslednje vreme vidimo da se strašni problem „zelene linije“ pojavljuje na pametnim telefonima, prvenstveno onima sa AMOLED ekranom.

Šta je problem zelene linije na telefonima?

Mnogi korisnici se žale na to kako njihov pametni telefon odjednom ima zelenu liniju koja prolazi kroz ekran, misteriozno se pojavljuje bez ikakvog vidljivog oštećenja telefona. To je tanka traka zelene boje koja ide od apsolutnog vrha do dna ekrana. Pametni telefon normalno funkcioniše van ove zelene linije, ali je kvar očigledno veoma primetan i dosadan.