Elektronske uređaje u kući često zbog smanjenja struje isključujemo iz utičnice no to uvek nije dobra opcija. Postoje neki uređaji na koje isključenje iz struje uzrokuje oštećenja. Upoznati smo s činjenicom da neki električni uređaji često troše struju i kad su isključeni, što se naziva "fantomskim punjenjem". To uključuje, na primer, televizore, radije, LCD monitore ili bežične telefone i zbog toga imamo naviku neke uređaje isključiti iz utičnice.