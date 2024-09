Tužba

Čuveni pretraživač pratio korisnike! Ko nije isključio ovu funkciju, privatnost mu je ugrožena

Evropska neprofitna organizacija za zaštitu privatnosti NOYB (None of Your Business), sa sedištem u Beču, podnela je austrijskoj agenciji za zaštitu podataka (DSB) žalbu protiv Mozillae navodeći da kompanija koristi funkciju privatnosti Firefoxa, omogućenu bez traženja saglasnosti, za praćenje ponašanja korisnika na mreži.