Druga promena zabranjuje slanje obaveštenja maloletnicima u određenim vremenskim intervalima – od ponoći do 6 sati ujutru, kao i tokom školskog vremena, između 8 i 15 časova.

Kraj algoritamskih preporuka za mlađe korisnike

Ove mere bi značile kraj algoritamski kreiranih fidova za mlađe korisnike, a umesto toga, fidovi bi morali biti hronološki, sastavljeni od sadržaja ljudi koje deca prate. To bi praktično značilo kraj "For You" stranice na TikTok-u i sličnim platformama.