Još u martu, Nothing, londonski brend koji je osnovao Karl Pei, predstavio je svoj Phone 2a – pristupačni pametni telefon sa prepoznatljivim i prilično originalnim dizajnom brenda. Tada je kompanija pokrenula projekat kojim je pozvala svoju zajednicu korisnika da zajedno dizajniraju specijalno izdanje Phone 2a Community Edition. Sada je sve spremno za njegovo veliko lansiranje!

Nothing voli da izaziva uzbuđenje i iščekivanje kod korisnika pred izlazak svoji predstojećih proizvoda, a Phone 2a Community Edition nije izuzetak. Kompanija je nedavno na društvenoj mreži X objavila da će telefon biti lansiran 30. oktobra. Uz najavu, podelili su tizer video u kome buba svitac sleće, svetli zeleno, a zatim odleće sa ekrana. Pa, kakve to vezi ima sa ovom svetlećom bubom? E, pa on je simbol jedne od glavnih karakteristika ovog telefona.