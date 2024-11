Već neko vreme kruže glasine o izlasku „SearchGPT“ internet pretraživaču, a sada je konačno i zvanično pušten u rad i dostupan korisnicima. Umesto potpuno novog sajta, to je samo nadogradnja postojeće ChatGPT platforme, dostupna na svim ChatGPT aplikacijama za Windows, Mac i pametne telefone.

ChatGPT sada može predložiti pretragu na internetu ako proceni da bi to dalo bolje rezultate, ali korisnici takođe mogu ručno pokrenuti pretragu u bilo kom trenutku.

Kao što se očekuje, ova funkcija je odmah dostupna za pretplatnike ChatGPT Plus paketa, kao i za sve ChatGPT Plus i Team korisnike. Korisnici sa liste čekanja za SearchGPT takođe dobijaju pristup, dok će Enterprise i Edu korisnici dobiti pristup tokom sledećih nekoliko nedelja.