Tech Zanimljivosti Google Play proglasio najbolje aplikacije i igre za 2024. godinu: Ovo je slavna lista

Shutterstock

Pogledajte pobednike i listu nagrada Best of 2024 koju je objavio Google Play, a koja ističe izvanredne aplikacije, igre koje su obeležile godinu na izmaku i to u različitim kategorijama.