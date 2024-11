Link iz oglasa „chromewebstoredownload[.]com“ navodno vodi do Googleove zvanične Chrome veb prodavnice. Odredišna stranica veoma podseća na Chrome veb prodavnicu, uključujući dugme „Add to Chrome“. Međutim, umesto da se ekstenzija automatski instalira kada se klikne na Add to Chrome, od onih koji to urade se traži da preuzmu ZIP fajl iz Google Drive foldera.