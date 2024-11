Bluesky

Kako izbrisati korisnički nalog na X-u?

U oba slučaja krećete tako što ćete otvoriti Settings and Privacy. Na računaru kliknite na taster More, pa pronađite Your Account. Na dnu ovog ekrana vidjećete opciju Deactivate your account. Pojaviće se ekran s objašnjenjem uslova deaktivacije. Ako želite da nastavite, kliknite crveno dugme Deactivate.