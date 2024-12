Nakon što je ovaj izrazio svoju frustraciju onim što je nazvao "manipulativnim s**njem" u razvoju igara, posebno ističući to što su, po njegovom mišljenju, razvojni studiji postali izuzetno ideološki orjentisani kada je reč o razvoju igara, Mask je retvitovao tu objavu dodajući:

Ocenjujući da video igre u poslednjih nekoliko godina uglavnom loše, Maskovi fanovi smatraju da je ono što on najavljuje nešto što "nam očajnički treba". Naravno, bilo je i onih koji nisu baš bili oduševljeni takovom najavom...

Maskov novi poduhvat, ukoliko to zaista i jeste, u skladu je sa njegovim prethodnim komentarima, iz poslednjih nedelja i meseci, o stanju u industriji video igara, za koju šef X-a i xAI-ja tvrdi da je pod velikim uticajem "postojanja različitosti i napora za inkluziju".

"Kada vidite nešto što je nasilno nametnuto igri, to ubija umetnost. To vas izbacuje iz priče, jer osećate da vam drže predavanja. Pusti me da uživam u svojim video igrama!", komentarisao je Mask.