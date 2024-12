Kompanija OpenAI je u ponedeljak predstavila Sora Turbo, unapređenu verziju svog modela za generisanje videa iz tekstualnih ili slikovnih upita. Pretplatnici na ChatGPT Plus i Pro varijante dobili su pristup posebnoj veb platformi na kojoj mogu kreirati video zapise do 20 sekundi dužine i rezolucije do 1080p. Ipak, korisnici u Evropi za sada neće moći da isprobaju ovaj novi alat.